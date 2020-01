Planteo eliminación de la Responsabilidad Restringida del Código Penal

Diario UNO entrevistó a Alejandra Argandoña, candidata al Congreso de la República por Alianza para el Progreso (APP) con el Nro. 31 para Lima, respecto a sus propuestas parlamentarias.

—Usted reivindica el medio pasaje universitario ¿Cómo haría para que se respete?

—Es un tema muy importante porque se les tiene que dar todas las facilidades a los estudiantes para que ellos puedan desempeñarse y desarrollar sus actividades universitarias sin ningún problema. Hoy no se respeta el medio pasaje, los estudiantes no tienen donde quejarse. Cierto es, que hubo iniciativas de Indecopi, de los gobiernos regionales, municipales, pero no hay información. A los chicos no se les respeta y no saben donde quejarse. Entonces, es un tema de gestión.

Me comprometo a supervisar y hacer valer el tema del medio pasaje, porque es muy importante darle facilidades en lo económico, también impulsar y modificar el artículo Nro. 4de la Ley 26271, del medio pasaje universitario, que no solo valga de lunes a sábado sino de lunes a domingo. Porque el sistema educativo actual ha cambiado, ya no se rige en lo que escribía el profesor y a partir de eso el alumno estudiaba para el examen parcial o final.

Ahora el sistema educativo se basa en la investigación, en el trabajo de campo y eso genera un gasto, y nosotros como Estado tenemos que ser facilitadores, tenemos que dar facilidades para que los universitarios tengan la tranquilidad suficiente para dedicarse a los estudios.

—En el tema de la seguridad ciudadana ¿En qué consiste su propuesta de eliminación de laResponsabilidad Restringida?

—Es un problema que afecta a todos y por eso las propuestas deben ser concretas respecto a este tema. Una de esta, es la eliminación de la Responsabilidad Restringida, el artículo Nro. 22 del Código Procesal Penal, porque en la actualidad los delincuentes que cometen hurtos y tienen entre 18 años a 21 años están protegidos, no tienen la misma condena que un delincuente que tiene 22 años, porque la justicia dice que las personas no han llegado a la madurez necesaria, pero estos sujetos ya saben lo que hacen. No puede ser que la justicia proteja más al delincuente que al ciudadano.

Entonces, la propuesta es la eliminación de esta Responsabilidad Restringida, porque a partir de los 18 años la persona debe ser responsable de todos sus actos.

La otra propuesta, es la expulsión inmediata de ciudadanos extranjeros que han cometido un delito, asimismo mediante la fiscalización controlar que no burlen las oficinas de los pasos fronterizos y no regresen. Saludo y felicito a todos los ciudadanos extranjeros que han venido al país a trabajar, porque en su momento sus países nos acogieron a los peruanos. Pero no se puede permitir que los malos elementos hagan lo que quieran, sino podemos controlar la delincuencia local menos tenemos la capacidad para enfrentar una ola de delincuentes extranjeros.

—Respecto a los feminicidos ¿Cuál sería su trabajo?

—Una labor de coordinación y representación de las mujeres que se han sentido ignoradas, y de fiscalización de las entidades que protegen a la mujer como los Centros de Emergencia Mujer. La idea es trabajar de manera articulada e implantar una política de prevención, no podemos esperar a que una mujer sea violentada o asesinada para recién buscar salidas.

Es cierto que hay iniciativas y campañas para eliminar la violencia hacia la mujer, sin embargo las cifras de índices de feminicidio ha ido en aumento, entonces tenemos que evaluar cuan eficiente son estas campañas. Y los aspectos que faltan mejorar debemos reforzarlos, ahí está mi compromiso para representar, fiscalizar y comprometerme con las mujeres para lograr que estas actividades cumplan su objetivo.

Estas instituciones y programas no sólo deben ser receptivos, que esperen que la mujer se queje o denuncie, tiene que haber actividades dentro de la comunidad, evaluaciones dentro de las familias, porque así podemos detectar potenciales agresores así como potenciales víctimas. Y de esta manera podríamos evitar trágicos finales como está ocurriendo en la sociedad.

—Como parte de sus propuestas incluye a las Poblaciones Vulnerables.

—Actualmente hay más de 3 millones de personas que no tienen los servicios de agua, desagüe, ni de luz. Mi objetivo es realizar un trabajo de representación de todos estos ciudadanos y de una fiscalización responsable mediante la cual se pueda entablar un diálogo, coordinar con los gobiernos locales, municipales, regionales, para que cualquier iniciativa se implemente en quienes más lo necesitan. Cierto es que los índices de pobreza han bajado en el país, pero ese beneficio tiene que ser plasmado en la mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos.

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL