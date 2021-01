Piura será incluida en primer lote de vacunas

La policía estadounidense reveló el hallazgo en las cercanías al Congreso de la nación de una camioneta con 11 artefactos explosivos y armas de fuego el pasado miércoles, donde extremistas seguidores de Trump tomaron por asalto el Capitolio, en Washington.

El automóvil estaba cerca del Club Republicano Nacional, a dos cuadras de donde ocurrieron los hechos. Además de las bombas caseras, en el vehículo se encontró un rifle de asalto M4, una pistola y cargadores llenos. El ciudadano Lonnie Leroy Coffman, propietario del vehículo encontrado, fue detenido y acusado de portar armas de fuego no registradas y una pistola sin permiso.

BOMBAS CASERAS

En la publicación del Buró Federal de Investigaciones (FBI, siglas en inglés) uno de los sospechosos no identificados en ese momento había colocado dos bombas caseras en la ciudad. La primera fue encontrada cerca de la sede del Comité Nacional Republicano y el segundo explosivo se encontraba a unos 300 metros de la sede del Comité Nacional Demócrata.

En su cuenta oficial en Twitter el Departamento de Defensa dijo que había recibido múltiples llamadas de funcionarios electos solicitando y ofreciendo ayuda a la violación sin precedentes del edificio del Capitolio de los Estados Unidos.

El organismo también apuntó que el Ejército y la Guardia Nacional se coordinaron con la Policía Federal del Capitolio y el Departamento de Policía Metropolitana para dar una respuesta inmediata.

El 6 de enero fueron acusados tres de los hombres sospechosos que entraron al Capitolio de los Estados Unidos, según reportara en la misma red social el FBI.

15 INCULPADOS

Al menos 15 personas fueron inculpadas el viernes por el ataque al Congreso de Estados Unidos, entre ellos el hombre fotografiado en la oficina de la líder demócrata Nancy Pelosi, anunció el viernes el Departamento de Justicia.

“Anunciamos quince inculpaciones hechas por la justicia federal”, declaró en una rueda de prensa Ken Kohl, de la oficina del fiscal federal de Washington.

Sin embargo, Kohl agregó que no se espera ninguna acusación de “incitamiento” a la violencia o “insurrección”, ante pedidos de que se tomen acciones legales contra el presidente Donald Trump, su abogado Rudy Giuliani y otros.

Richard Barnett, quien entró a las oficinas de la presidencia de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi fue detenido en Arkansas y acusado de “intrusión violenta”, según Kohl.

La mayoría de los inculpados recibieron cargos de entrada ilegal a edificios restringidos del Congreso y conducta violenta o desordenada. Además fueron acusados de impedir una sesión del ente legislativo.

40 DETENIDOS

El fiscal federal señaló que cientos de fiscales y agentes están trabajando y que se esperan más acusaciones y arrestos.

Tras los hechos de violencia, alrededor de 40 personas fueron detenidas por la policía de Washington.

El presidente electo de Estados Unidos (EE.UU.), Joe Biden, declaró este viernes durante una conferencia de prensa celebrada en Wilmington, Delaware, que el mandatario saliente Donald Trump alentó la irrupción violenta en el Congreso de ese país.

Al valorar lo ocurrido el miércoles en el Capitolio en Washington D.C., Biden catalogó de terroristas nacionales y supremacistas blancos a quienes protagonizaron el ataque, por lo que el Departamento de Justicia ha de identificar los cargos y determinar qué acción legal seguir, estimó.

CULPA A TRUMP

El líder demócrata recordó que quienes invadieron la sede del Legislativo fueron alentadas por un presidente activo de EE.UU., que juró defender la Constitución y proteger el país, cuando en verdad su actitud generó una situación de peligro y “avergonzó a la nación ante el mundo”.

El Presidente electo aseguró además que la gente puede ser motivada por líderes inspiradores, pero también por malos líderes. En este sentido, reiteró que Trump es uno de los mandatarios más incompetentes en la historia de EE.UU.

Biden explicó también que, antes de la conferencia, supo que Trump no asistirá a la transferencia de poder, la cual se realizará el próximo 20 de enero. En este sentido, consideró “maravilloso que no vaya. Declaré anteriormente que me parecía bueno que estuviera, pero no merece ese cargo”.

Biden dio a conocer que este viernes se entrevistó con el liderazgo demócrata en el Congreso y supo de la intención para iniciar un proceso de impeachment contra Trump. Recalcó que le corresponde al Congreso decidir qué hará.

El futuro gobernante de EE.UU. manifestó que su gestión priorizará controlar la propagación del coronavirus, intensificar la vacunación e iniciar un plan de ayuda económica y creación de infraestructura y capacidades de salud, con la intención de generar empleos. Solo en diciembre pasado el país perdió 120.000 puestos de trabajo, precisó.

DATO 1

Un grupo de demócratas en la Cámara de Representantes señalaron que mañana lunes iniciarán el procedimiento para un juicio político contra Trump por los hechos violentos contra el Congreso