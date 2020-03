Piñera pone a Chile bajo toque de queda

CHILE

Confirma primer deceso

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, confirmó el primer deceso en Chile por coronavirus Covid-19, en un mensaje a través de su cuenta en la red social Twitter.

Se trata de una mujer de 83 años, que según dijo, se encontraba postrada, por lo que se optó por “un manejo compasivo”.

“Tenemos que lamentar el primer fallecido en Chile por Covid-19. Mujer de 83 años, postrada, en la que se optó por un manejo compasivo”, señaló

BRASIL

¿Presidente contagiado?

Este viernes Jair Bolsonaro anunció que se realizará un tercer examen médico para detectar si fue contagiado o no del coronavirus.

El mandatario asumió que no descarta ser positivo al virus, “tal vez yo ya fui infectado antes y no lo sabía. Tal vez y tengo anticuerpos”, dijo.

El tercer examen será llevado a cabo tras conocerse el resultado positivo de Covid-19 en cuatro de los acompañantes del presidente que asistieron al encuentro con su homólogo, Donald Trump, el pasado 7 de marzo.

BOLIVIA

En cuarentena total

El Gobierno de facto de Bolivia declaró una cuarentena total, que rige a partir de hoy domingo 22 de marzo y por 14 días, como medida extrema para combatir la pandemia del nuevo coronavirus Covid-19.

“Necesitamos decisiones firmes para salvar vidas, para defender la salud de las familias bolivianas; desde el domingo 22 de marzo, desde las cero horas y por 14 días entra en vigencia la cuarentena total en todo el país”, informó la mandataria de facto Jeanine Áñez.