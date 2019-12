Pier Figari desiste de presentar cese de prisión preventiva

El Tribunal de Honor del Pacto Ético solicitó al partido Solidaridad Nacional que elimine de sus redes sociales un video en el que vinculan a líderes políticos locales con grupos terroristas y con el régimen chavista.

El audiovisual lanzado esta semana por Solidaridad Nacional incluye imágenes del presidente de la República, Martín Vizcarra, de los excongresistas Gino Costa y Marco Arana, de la lideresa de Nuevo Perú, Verónika Mendoza, y otros personajes políticos junto a al expresidente de Venezuela, Hugo Chávez e integrantes de grupos terroristas. Todo ello, bajo el mensaje de “defender la democracia” de una presunta avanzada chavista y proterrorista.

El llamado de atención fue realizado mediante un comunicado, por considerar que el referido video “tergiversa la información y confunde a la ciudadanía” sobre la actividad de los partidos políticos. El documento señala que, a pesar que el partido del exalcalde Luis Castañeda Lossio no firmó el Pacto Ético Electoral por Lima, debe respetar los valores éticos de la contienda política.

“El Tribunal de Honor, en aras de conservar y asegurar la conducta ética de quienes intervienen en estos comicios, independientemente de que puedan o no haber suscrito el indicado Pacto, llama la atención a Solidaridad Nacional, aun cuando este no hay firmado en Lima, mientras que sí lo hizo en 16 departamentos del país. Ello no lo exime de respetar los valores éticos propios de un proceso electoral democrático como el que se está llevando a cabo”, indica el comunicado.

Uno de los partidos políticos aludidos, el Frente Amplio, publicó en sus redes sociales un comunicado en protesta a la campaña emprendida por Solidaridad Nacional. En él, el partido de izquierda expuso que el video forma parte de “una campaña difamatoria y mentirosa” que viola el Pacto Ético Electoral, el cual señala que los partidos políticos participantes en las elecciones extraordinarias congresales 2020 se comprometen a darse respeto recíproco. Al respecto, remarcó el acuerdo Nº 6 del Pacto Ético, acerca de “la exigencia de fomentar un uso responsable de las redes sociales a través del ejercicio de la verdad”.

Por su parte, el excongresista Gino Costa cuestionó la validez de Solidaridad Nacional como actor político. “¿Cómo creerles a estos predicadores de ‘buenas costumbres’ si tienen como vientre de alquiler al partido de alcaldes presos por dirigir organizaciones mafiosas?”, escribió en Twitter.

En tanto, el exparlamentario y candidato número uno del Apra, Mauricio Mulder, utilizó sus redes sociales para promocionar su candidatura al Congreso con un mensaje similar al de Solidaridad Nacional. “En defensa del pueblo, la democracia y los derechos de los trabajadores y frente la ofensiva castrochavistaneosenderista, no hay otra opción”, escribió.

TERRUQUEO FUJIAPRISTA

Para el analista Miguel Jugo, la campaña emprendida a partir de ataques a oponentes políticos es solo “la continuidad del terruqueo que impuso el fujiaprismo”. “A toda persona que se opone a los corruptos la califican de ‘terruco’. Con ese sambenito persiguen a los fiscales Pérez y Vela, a quienes acusan de ‘terrucos’, igual a quienes están contra la red de Cuellos Blancos. En realidad le hacen un favor al terrorismo porque la gente podría entender que el único que podría combatir la corrupción es el terrorismo, y no es así”, afirmó.

Jugo consideró que las acusaciones realizadas son causadas con el fin de proteger a líderes políticos vinculados con casos de corrupción y por “la desesperación de grupos que saben que terminarán en la cárcel: Castañeda va a ir a la cárcel, Del Castillo probablemente también, al igual que Keiko Fujimori”, apuntó. Además, indicó que algunos personajes como Mauricio Mulder, Rosa Bartra y Martha Chávez, a falta de ideas, se han convertido en especialistas del ‘terruqueo’.

VACANCIA EN MARCHA

Respecto a la campaña que algunos analistas han advertido que se habría montado en el Tribunal Constitucional (TC) en contra del magistrado Eloy Espinosa-Saldaña, y que tendría como objetivo separarlo de la votación sobre la demanda competencial presentada por el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, Jugo sostuvo que esto sería funcional al fujiaprismo que “está intentando recuperar el poder que ostentó hasta el cierre del Congreso”.

En este sentido, hay que indicar que una resolución favorable a la posición del fujimorismo y aliados respecto al cierre del Congreso, podría ser utilizada para plantear la vacancia presidencial una vez que se instale el nuevo Parlamento.

“Entiendo que esperaban que Vizcarra no cerrara el Congreso y ser más bien ellos quienes lo vacaran. Y lo que es clarísimo es que quieren bloquear la lucha anticorrupción porque cada día salen nuevas evidencias. Entonces buscan vacar a Vizcarra y probablemente pretendan poner a Olaechea como presidente de la República, que sería como una suerte de Donald Trump criollo o un Bolsonaro.

ALGO MÁS

“La población está avisada. En este momento todo el empresariado aliado de Keiko Fujimori tiene las barbas en remojo porque algunos de ellos podrían ir a la cárcel; por ello intentarán utilizar al TC, a algunos sectores del Poder Judicial y hasta a la prensa para buscar tumbarse la lucha anticorrupción”, advirtió.

