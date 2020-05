Piden que Comisión de Ética, investigue y sancione a Luna Morales

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

lacheca@yandex.com

Para que no se repita la historia del Parlamen­to anterior. Conscientes de que los peruanos eli­gieron a los actuales congresistas con mucha esperanza para que los represente gente decen­te y con preocupación por el país, porque el di­suelto Congreso estuvo infestado de prontua­riados y prófugos de la justicia.

Daniel Olivares y Gino Costa, legisladores del Partido Morado co­incidieron en proponer que se acelere la instala­ción de la Comisión de Ética del Congreso, para que investigue y sancio­ne a José Luna Morales de Podemos Perú, por la apropiación del dinero de los trabajadores por parte de su empresa.

“El congresista Luna debe ser investigado y sancionado por la Comi­sión de Ética (que debe­ría instalarse ya), pues su conducta está reñida con el Código de Ética Parlamentaria. Luna también debería dejar el cargo de Presidente de la Comisión de De­fensa del Consumidor”, destacó Costa.

Asimismo, Olivares aseveró: “Es urgente que se instale ya la Comisión de Etica del Congreso para tomar acciones en casos como el del congre­sista Luna. Estamos pidien­do a la Mesa Directiva del Congreso que acelere su instalación”.

SE QUEDARON CON LA PLATA

Escuela Internacional de Posgrado es una institu­ción educativa que ofrece maestrías, posgrados y di­plomados en gestión públi­ca, entre otros estudios de alto nivel, según su página web. Fue constituida por José Luna Gálvez, dueño de Telesup y de Podemos Perú, quien cumple con comparecencia restringida por el caso OAS, y por José Luna Morales, su hijo, y actual congresista, quien paradójicamente tiene el cargo de Presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Legisla­tivo.

Según una denuncia difundida por el dominical Punto Final, la empresa de los Luna, se apropió del 10% del sueldo de sus trabajadores que se debió depositar en la cuenta de la Oficina de Normaliza­ción Previsional (ONP) y las Administradoras de Fon­dos de Pensiones (AFP) de cada uno, pero esto nunca ocurrió.

Como todos los perua­nos, los trabajadores de la Escuela Internacional de Posgrado, afectados econó­micamente por las restric­ciones impuestas a causa de la pandemia covid-19, decidieron recurrir al re­tiro los 2 mil soles de su fondo de pensiones, que permitió el Gobierno por esta crisis sanitaria.

Sin embargo, se dieron con la sorpresa de que el dinero descontado por su empleador nunca ha­bía llegado a las AFP. Lo mismo sucedió con otros trabajadores que aportan a la ONP, quienes también mostraron sus boletas de pago con el respectivo des­cuento.

Los trabajadores afir­maron que la empresa no los ha querido atender, ni les han dado explicacio­nes o el motivo de por qué se les ha retenido su dinero.

TODO FUE UN ERROR

Como si hubiésemos regresado en el tiempo, y estuviésemos cuando eran protagonistas: Do­nayre, Bartra o Becerril, al ser interrogado por la prensa ante esta grave denuncia, Luna Morales dijo que, en la actualidad no tiene un cargo en la empresa y que debió ser un error administrativo, incluso pidió disculpas a sus trabajadores.

“Soy accionista de esa empresa, pero no tengo ninguna función adminis­trativa dentro de ella. Yo desde julio del año pasado me he ido alejando poco a poco de las empresas de mi grupo económico debido a que he comen­zado a tener una vida política, pero esta falla que se ha cometido se está solucionando en las siguientes horas, no va a pasar del lunes mediodía para que se pueda hacer el depósito de los 18 mil soles que se tiene de deuda”, afirmó el legislador de Podemos Perú.

LOS LIBROS MÁS CA­ROS DEL MUNDO

No es la primera vez que los Luna están cues­tionados o investigados. En enero de este año un informe del dominical Cuarto Poder reveló que la Universidad Privada Telesup, de José Luna Gálvez, dueño de Po­demos Perú, le pagó a los exmiembros del des­activado Consejo Nacio­nal de la Magistratura (CNM): Guido Águila S/ 420,000 por el concepto de derecho de autor por 14 títulos bibliográficos y a Iván Noguera Ramos S/ 889,734 por 13 títu­los.

Según la tesis de la Fiscalía de la Nación, Telesup financiaba actividades de algu­nos integrantes de la organización criminal Los cuellos blancos del puerto. Por este motivo ambos exintegrantes del CNM se encuentran in­vestigados.