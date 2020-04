Piden que cese de prisión preventiva sea visto por juez Zúñiga

El pedido de cese de prisión preventiva solici­tado por la defensa legal de Keiko Fujimori debe ser visto por el juez del caso, Víctor Zúñiga, que conoce los antecedentes del caso y no por otro magistrado, afirmó el coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela.

En la víspera se celebró la audiencia donde se soli­citaba este beneficio a favor de Fujimori Higuchi, pero el juez Richard Concepción Carhuancho desistió de ver el caso debido a que fue re­cusado.

“Ayer no se pudo dis­cutir, se debe remitir esto (el pedido), entendemos nosotros, al juez del caso (Víctor Zúñiga) (…); un juez diferente que no conoce los antecedentes del caso, y al no tener acceso a la carpeta fiscal, su juicio de valor puede tener una cierta restricción”, aseguró.

Vela sostuvo que en este pedido que busca la libertad de Keiko Fujimori por el coro­navirus covid-19 es importante tener un informe situacional del Instituto Nacional Peni­tenciario (Inpe) sobre su caso, pues se tiene conocimiento de que ella “tiene cierto grado de aislamiento y está sola” en el Anexo Penal de Mujeres de Chorrillos.

Sostuvo también que para el debate de este recurso será importante la documentación médica sobre si el covid-19 pue­de poner en riesgo a la vida y salud de la lideresa de Fuerza Popular.