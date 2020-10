Piden crear comisión para salvar campaña de siembra

La decisión de George Forsyth de renunciar a su cargo como alcalde de La Victoria, con la finalidad de participar en las elecciones generales del próximo año, falta al compromiso asumido con sus electores y que ven que abandona su cargo a menos de dos años de asumirlo, consideró el burgomaestre de Lima, Jorge Muñoz.

Indicó que como autoridad hizo un juramento para cumplir una gestión edilicia de cuatro años y que si bien no critica la libertad de decisión de las personas, sí cree en los principios de buscar adecentar la política. «Porque no puedes dejar tirados a tus electores», comentó.

«Por eso digo que no es coherente (renunciar al cargo), no es dable que al año y nueve meses me vaya, y me vaya a otra cancha a jugar otro partido; además de que falta a los principios a los cuales la persona se comprometió a tener una acción durante cuatro años para mejorar el distrito y eso hay que juzgarlo, porque los electores saben mirar al pasado», manifestó en RPP.

En ese sentido, señaló que un elector tiene la expectativa de que a quien eligió cumpla con las promesas hechas durante su campaña electoral, y que, además, lo represente con su voto en el municipio.

«Está claro que no se eligió al teniente alcalde (del distrito de La Victoria, Luis Gutiérrez), sino por quien encabezó la lista que fue George Forsyth. Entonces, hay un marco de principios que debe ser cumplido, que en este caso no ha ocurrido», refirió.