Piden cadena perpetua para asesino de joven embarazada

Bim, la billetera móvil administrada por Pagos Digitales Peruanos -que permite llevar dinero en un teléfono celular sin tener una cuenta bancaria- inicia una etapa de transformación con la que llegará a más peruanos para incluirlos financieramente. Actualmente, cuenta con el respaldo de 26 instituciones financieras en todo el país, entre los más importantes bancos, cajas y financieras, emisores de dinero electrónico. La interoperabilidad de Bim permite trabajar con todos los sistemas, no es necesario ser cliente de un banco en específico para hacer movimientos de dinero electrónico.

En tiempos en que convivimos con la pandemia del COVID -19, Bim es la mejor alternativa para intercambiar dinero, ya que promueve el pago sin contacto. La plataforma cuenta con más de 829 mil usuarios que hoy se encuentran afiliados a la billetera móvil. Además, cuenta con más de 9 mil pequeños negocios, llamados Bimers, que ya gozan de los beneficios del aplicativo y más de 100 mil establecimientos afiliados nivel nacional donde se pueden realizar compras sin contacto, principalmente bodegas y farmacias.

Pagos con Bim en la plataforma digital del Banco de la Nación

Uno de los grandes desafíos por la pandemia en el sector financiero ha sido establecer procesos que permitan reemplazar las atenciones presenciales por virtuales. Para evitar visitas innecesarias a las agencias bancarias, largas colas y facilitar la reducción de efectivo en el país, Bim se ha unido al Banco de la Nación, para que se pueda pagar con la billetera electrónica los diversos trámites de la plataforma online Pagalo.pe.

Con ello, los usuarios podrán acceder a más de 290 trámites de 15 instituciones del Estado como la Reniec, Migraciones, Poder Judicial, Onpe, entre otros, facilitando el acceso a usuarios que no cuentan con una tarjeta bancaria y minimizando el movimiento de personas para que no tengan que ir al banco. “Con Bim no es necesario contar con una cuenta bancaria ni tarjeta de débito o crédito para hacer los pagos en la plataforma de Pagalo.pe. Con el uso de la billetera electrónica todos contribuiremos con reducir el uso del efectivo en nuestro país, evitando las visitas a las agencias bancarias, minimizando la movilidad y exposición a contagios en esta coyuntura donde convivimos con una pandemia”, agrega Barrios.

Con Bim los pequeños negocios crecen

En alianza con distribuidores de consumo masivo hemos desarrollado un producto para otorgar microcréditos a comercios pequeños como bodegueros. Con el dinero recibido pueden vender recargas, pagarles a sus proveedores o pagar servicios sin moverse de su negocio. Además, el microcrédito puede ser utilizado para incrementar su capital de trabajo.

“Entregar un crédito a través de dinero electrónico contribuirá al crecimiento de estos negocios y ayudará dinamizar el uso del dinero electrónico sobre todo en este sector de microempresarios que aún no han tenido experiencia crediticia con alguna entidad financiera. Bim es la solución para acompañarlos en esta primera etapa”, finaliza el gerente general de Pagos Digitales Peruanos.

La red de Bim hoy cuenta con 27 mil puntos en los cuales los usuarios ponen y sacan plata, y hacia el cierre de 2020 se sumarán más puntos para que la red esté conformada por más de 50 mil puntos de conversión en todo el país.

Bim es una herramienta de fácil uso, práctica y muy ligera para descargar en el equipo celular, que te permitirá realizar pagos en cualquier momento y desde cualquier lugar.