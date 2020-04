Pide cinco cambios

Mike Tyson está decidido a regresar al cuadrilátero. A sus 53 años (cumple 54 en junio), el estadounidense declaró en sus redes sociales que volverá para disputar algunos combates por una «causa benéfica». El excampeón mundial de los pesos pesados se retiró en 2005 con un récord de 50 victorias (44 por KO) y 6 derrotas y siendo doce veces monarca del gran peso. Aunque sus declaraciones no dejan lugar a dudas, que nadie se lleve a engaño: serán combates de exhibición.

«Mi intención es volver a ponerme en forma y poder hacer peleas de tres o cuatro asaltos por caridad. Ayudar con esas actuaciones a personas sin hogar y con problemas de drogas, como me pasó a mi», reveló en un directo de Instagram con el rapero ‘T.I.’ Tyson lleva semanas entrenando para comenzar a ponerse a punto para este tipo de eventos en los que participan muchos excampeones, uno de los últimos Julio César Chávez.

‘Desengrasarse’ no está siendo fácil, pero poco a poco, ‘Iron Mike’ reconoce avances. «Empiezo a estar mejor. Hago dos horas de cardio, una hora de bicicleta y otra de cinta de correr, luego algunas pesas ligeras con 250-300 repeticiones. Empiezo el día con boxeo, 25.-30 minutos y estoy empezando a realizar combinaciones. Me duele, siento como si tres tipos me pateasen el trasero», añadió.