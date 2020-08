Peruanos en Argentina aún saborean comida nacional

A tres años de su debut como solista titulado “Seis Canciones Para el Fin del Mundo”, Nicolás Duarte, el vocalista de reconocidas bandas como La Mente y Cuchillazo nos presenta “Las Fiestas del Olvido”, su segundo álbum. Una selec­ción de nueve tracks que rescata diversas texturas musicales que impactaron al autor en distintos mo­mentos de su vida.

En esta segunda entre­ga, a diferencia del primer disco en donde predomi­na el tema del desamor, el cantautor opta por contar historias que evocan pasa­dos recientes, remotos y en algunos casos, imagi­narios. La temática prin­cipal de este nuevo álbum es justamente la función de la música y la expre­sión artística como herra­mientas de registro, que permiten recordar aquello que apreciamos y que no queremos olvidar.

Como en sus anteriores trabajos, Duarte dedica una especial atención a la lírica del álbum. Aunque entiende que en los formatos y tenden­cias actuales este aspecto ha perdido importancia, para él la letra de una canción sigue siendo tan importante como la música. No obstante, este disco presenta sus prime­ros temas instrumentales, que surgieron a manera de puente conector, para que el recorrido de todo el álbum tuviera un sentido.

Producido por él mismo; “Las Fiestas Del Olvido”, in­volucra sonidos y texturas musicales distintos a los que hemos escuchado en trabajos anteriores, ya sea como solis­ta o como parte de La Mente o Cuchillazo. A las guitarras, bajo, batería y teclados, se les sumaron violines, trombo­nes, instrumentos acústicos, percusiones y la presencia de voces femeninas en todas las canciones. Asimismo, se buscó la masterización per­sonalizada para cada tema. Estudios importantes como Abbey Road y otros en Chile y Perú, fueron los encarga­dos de brindarle un sonido altamente profesional.

El disco cuenta con las co­laboraciones de distintos músicos y cantantes de la escena local peruana. Nombres como Jimena Guinea (Dan Dan Dero) y Valeria Valencia (Dan Dan Dero y Mi Puga Mi Pishgo) en la parte vocal, Pedro Ávila (We The Lion) en los violines, Fernando González (Kanaku y el Ti­gre) en los trombones y Jorge Olazo (Bareto) en la percusión; aparecen en los créditos de las canciones. Esto acompañado por la base The Pets, la banda con la que Nicolás viene tocando su proyecto so­lista desde el año 2018. Ahí encontramos músi­cos de reconocidos gru­pos y artistas nacionales como Autobus, La Mente, Emergency Blanquet, Pelo Madueño, Pony Asteroid, entre otros.

ALGO MÁS

“Las Fiestas Del Olvido”, está disponible en todas las plataformas digitales gracias a Altafonte.