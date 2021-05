Perú. Los trabajadores

Jorge Pizarro P.

El 18 de mayo de 1781 fueron ajusticiados brutalmente Túpac Amaru y su familia en el Cusco. El poder colonial marcó con el descuartizamiento y la muerte la revolución anticolonial, antiesclavista y antifeudal que remeció América. Con el cielo y la tierra estremecidos, 70 de sus familiares, mujeres y niños entre ellos, fueron conducidos a pie, engrilletados, en una caravana de la muerte desde Cusco hasta el Callao, por más de dos meses, muriendo de hambre y enfermedades, destinados a morir en prisiones coloniales en África y España, como lo ha estudiado Pilar Roca.

Al conmemorarse 240 años del martirologio de Túpac Amaru y Micaela Bastidas, se vislumbran dos posturas. Por un lado, están quienes pretenden enmarcar el Bicentenario solo a partir de 1821 y así desconocer el significado de la revolución tupacamarista como fundante de la emancipación nacional y americana. Y por otro lado, quienes afirman que el ciclo independentista de la Patria Grande se inicia desde 1770 con la revolución de Túpac Amaru y Micaela Bastidas. Por lo que el Bicentenario Nacional debe incluir la gesta del precursor de la independencia Túpac Amaru.

El Imperio Español estaba herido de muerte. Se había iniciado la revolución continental. No lograron destruirla. Los esclavos de Haití al liberarse se autodenominaban Tupacamarus. Los ideólogos criollos de la emancipación, como Vizcardo y Guzmán, en su Carta a los Americanos, y el venezolano Francisco Miranda, en sus planes independentistas plantean que la emancipación debe contar con la nobleza inca, de los Túpac Amaru, para encabezar el nuevo Estado independiente.

CEREMONIA OFICIAL

La presidenta del Consejo de Ministros llegó, el martes 18 de mayo, al Centro Poblado de Surimana, distrito de Túpac Amaru, provincia de Canas en la región Cusco, en helicóptero, a inaugurar la reconstrucción de la casa de Túpac Amaru. La acompañaban el ministro de Cultura y la presidenta de la Comisión del Bicentenario. Pese a decir formalmente, que con dicho acto se daba inicio a la conmemoración del Bicentenario Patrio, no anunció obra alguna, pese a las exigencias previas que las autoridades le hicieron llegar para Surimana, ubicada en las alturas, a 150 km de la ciudad del Cusco.

El ex alcalde del distrito de Túpac Amaru, Antonio Aráoz, mencionó que el Estado peruano dejó en el abandono por 200 años la reconstrucción de la casa del mártir, y que es por el clamor de la ciudadanía y la Ley 30452 del ex congresista Manuel Dammert que se logra a cabalidad la reconstrucción, y lo quieren hacer pasar como si fuera iniciativa del Gobierno. Sin embargo, continúa el olvido y las autoridades locales se sienten desairados, porque no se anuncian proyectos de desarrollo para las provincias altas el Cusco; no obstante que está aprobada la Ley 30726 del mismo ex congresista Manuel Dammert que declara de interés nacional la puesta en valor vivencial los escenarios históricos y los bienes materiales conformantes del Circuito Histórico Cuna de la Independencia Americana conformada por las provincias de Canas, Canchis, Acomayo, Chumbivilcas y Espinar. Existe el Proyecto de Corredor Turístico 4 Lagunas, pero la Comisión del Bicentenario no se da por enterada.

CEREMONIA POPULAR

A la misma hora, otro acontecimiento se realiza en el “Encuentro Plurinacional de los Pueblos Túpac Amaristas”, en el distrito Tinta, provincia de Canchis, región el Cusco. En el local municipal se han dado cita dirigentes sociales venidos de todas la Macro Sur: Cusco, Puno, Apurímac, Moquegua, Tacna. Abordan una amplia agenda que entre otros puntos contempla la vigencia del pensamiento de Túpac Amaru II, después de 240 años; 500 años de lucha anti colonial y 200 años de republicanismo del Perú; la lucha por la nacionalización del gas, la construcción del Gasoducto Sur.

Carlos Iván Hanco, joven antropólogo cusqueño, asistente al acto celebratorio en Tinta, destaca que el hilo conductor del Bicentenario es la soberanía y “lo primero es entender que somos parte de un proceso civilizatorio que dio grandes aportes al mundo, en lo arquitectónico, ingeniería, organización social, entre otras cosas; pero, lo más resaltante fue que hace 10 mil años domesticamos diferentes productos agrícolas (papa, quinua, chañihua, habas, maíz, etc.), que salvaron a millones en la post guerra mundial.

Túpac Amaru vive en el corazón de todos los peruanos y peruanas, y así lo expresaron los manifestantes en Surimana y en Tinta, y abrigaron la esperanza del cambio con obras en las provincias tupacamaristas con el profesor Pedro Castillo.