Pequeños empresarios denuncian que centros comerciales los excluyen en diálogos

Más de 600 tiendas loca­tarias de centros comerciales no reanudarían actividades en los próximos días debi­do a que aseguran, les han negado el diálogo a fin de coordinar la reapertura de sus establecimientos. Asocia­ción solicita ser incluido en conversaciones y piden que se consideren condiciones comerciales actuales para salvar sus negocios.

“Desde el inicio de la pandemia colaboramos con los mandatos del Gobierno y pausamos nuestras activida­des, pero con el transcurso de los meses la situación se nos hizo insostenible no solo por el hecho de no generar ingresos, sino que además ahora son los cen­tros comerciales los que nos niegan el diálogo para llegar a acuerdos sobre las deudas que tenemos pendientes, a pesar de no haber usado sus servicios. No es posible reabrir las tiendas con las mismas condiciones comerciales antes del COVID-19. Nuestros trabajadores y familias están siendo perjudicadas gravemente”, explicó Jorge Zavala, presidente de la Asociación de Empresarios y Locatarios del Centros Comerciales.

La asociación indica que, hasta el momento, los centros comerciales están cobrando la renta mensual que varían entre S/ 7,000 a S/. 35,000 dependiendo del mall. Además, del pago de 8.5% por concepto de mantenimiento de la renta y la renta variable por ventas.

“Nosotros no somos beneficiarios del programa Reactiva Perú, somos peque­ños empresarios que hemos hecho empresa con esfuerzo y dedicación, aportando con empleo e impuestos y ahora nos vemos en una situación de insolvencia. Ya tenemos deudas y en el mes de julio debemos pagar cuotas dobles, lo que se repite en diciembre, de querer hacer efectivas es­tas condiciones, los pocos que quedamos en pie también nos vamos a tener que declarar en quiebra”, aseguró Zavala.

El representante refiere que 20% de sus miembros ya están en quiebra y próximos a la ejecución de cartas fianzas. La asociación propone llegar a un acuerdo para renegociar pagos de arrendamientos de los meses de marzo, abril, mayo y junio, así como las deudas correspondientes por los servicios de agua, luz, in­ternet y cable.