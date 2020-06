Pensionistas se pronuncian contra la devolución de aportes en la ONP

Su total rechazo a los proyec­tos de ley presentados por diversas bancadas del Congreso que buscan la devolución de los aportes a los trabajadores afiliados al Sistema Nacional de Pensiones, que admi­nistra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), expresaron aso­ciaciones de pensionistas de los departamentos de Lima, Arequipa y Ancash.

Mario Chávez Herrera, pre­sidente de la Asociación de Pen­sionistas Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos de Cerro Verde y Bases Zona Sur del Perú, consideró que “los fondos de la ONP tienen como único objetivo asegurar, mensualmente, el pago a los miles de pensionistas del sistema nacio­nal”, por lo que cualquier medida distinta estaría contraviniendo lo legalmente establecido.

Explicó que las reglas del Sis­tema Nacional son muy diferen­tes a las del Sistema Privado de Pensiones donde cada trabajador posee una cuenta individual que le pertenece.

Otro gremio que se mostró en contra de la devolución de aportes fue el Frente de Defensa y Social de Paramonga María Parado de Bellido. Su secretario general, Javier Medina, indicó que, si bien estas iniciativas buscan mitigar los efectos de la crisis económica en los hogares peruanos, impactaría negativamente en los pensionistas que, son precisamente población vulnerable.

“Una norma así provocaría un daño irreparable al trabajador y al asegurado pensionista que es, pre­cisamente, población vulnerable. Los congresistas deberían saber que constitucionalmente no se pueden devolver los aportes efectuados a la ONP, porque es fondo solidario e intangible.

Promover una ley de esta natura­leza, pone en riesgo no solo el pago de actuales pensionistas sino también el futuro de los trabajadores que no tendrían la posibilidad de recibir una pensión”, expresó el dirigente

En tanto, Cesar Cruz Olortegui, Presidente de la Asociación de Ex Trabajadores Portuarios Cesantes y Jubilados del Puerto del Callao (ATRA­PORCEJUC), manifestó que dicha pro­puesta es unilateral y calificó dichos proyectos como “populistas”.

“De aprobarse alguno de estos Proyectos de Ley, lo que sucedería es que los actuales pensionistas tendríamos serios problemas para cobrar nuestras pensiones, habiendo cumplido con todo lo normado por el Sistema Nacional. Esto causaría un impacto socioeconómico tanto para los pensionistas como para el Estado”, agregó.

SIN POSIBILIDAD DE AUMENTOS

Una opinión similar tuvo el Presidente de la ‘Asociación de Pensionistas Siderúrgicos, Mineros y Metalúrgicos, Zona Norte Chimbote, Eduardo Manrique Álvarez, quien calificó de inviable la medida pro­puesta por el Legislativo y aseguró que la ONP no cuenta los fondos para una eventual de devolución.

“Durante años hemos pedido a la ONP un aumento de las pensiones y siempre nos contestan que esto no es posible porque no existe los fondos suficientes. Si no hay para aumentar a los pensionistas cómo esperan devolver aportes, de dónde va a salir ese dinero si la ONP, no lo tiene”, se preguntó el dirigente.

ALGO MÁS

Las asociaciones de pensionistas, afirmaron que han cursados oficios a la Defensoría del Pueblo y al Tribunal Constitucional para que se pronuncien en defensa de los intereses de los jubilados.