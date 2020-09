Película nacional “No tienes mi voto” apoya a Casa de Todos

Motivo de orgullo. Hoy en el centenario por los 100 años del nacimiento de Chabuca Granda, músicos de todo el mundo rinden tributo a su legado. Este es el ambicioso proyecto ¨From Perú to the World¨ impulsado por la saxofonista, arreglista y compositora peruana Claudia Medina que fue becada de la Universidad de Berklee College of Music en Boston donde reside actualmente. A pesar del distanciamiento debido a la pandemia mundial, la peruana logró reunir a 18 artistas entre músicos y cantantes de todos los continentes para homenajear a Chabuca en su día.

La música no tiene fronteras y límites es así que emblemáticos temas como ¨El Surco¨, ¨Bello Durmiente¨, y ¨Coplas a Fray Martín¨, son interpretados por músicos de Rusia, Brasil, Italia, Colombia, Palestina, India, Australia, Serbia, Japón, Ecuador, Estados Unidos, Puerto Rico, Venezuela, Kenya, Portugal y Chile bajo la dirección de Claudia Medina.

Para este inspirador proyecto Claudia mantuvo reuniones virtuales y enseñó a los músicos la correcta pronunciación en español, el resultado final es una pieza única que tiene como base nuestros ritmos como el landó, marinera, zamacueca con la fusión de ritmos como la Puya Colombiana, estilos de la india y la influencia del jazz en las armonías.

Claudia nos hace entrega de un arreglo especial de su autoría a la gran Chabuca Granda con instrumentos tradicionales de otros países y cantantes que derribaron la barrera del idioma para unirse a esta gran producción. Es así que podemos escuchar ¨Te amo Perú¨ en la voz del músico y cantante colombiano Ricardo Matute, y ¨El Surco¨ en la voz de Marina Vinogradova de Rusia.