Pataditas – 5 de agosto 2020

Citan al Presidente

Martín Vizcarra fue citado por la Comisión de Fiscalización del Congreso, que dirige Edgar Alarcón, para este viernes 4 de setiembre, a las 4 de la tarde. La razón: las contrataciones que logró Richard Swing en el Estado.

Más Swing

La Contraloría encontró responsabilidad penal en 16 funcionarios del Ministerio de Cultura por los contratos que Richard Cisneros, más conocido como «Richard Swing », obtuvo en diferentes ministerios. Entre ellos, Apoloni Quispe, ex secretario general, y los directores de Recursos Humanos y de Administración.

¡Ahora no sabe nada!

Nadine Heredia ante la Fiscalía: “No sé a qué se refiere el fiscal Rafael Vela cuando señala que he estado en reuniones técnicas. Yo no he estado en ninguna reunión técnica porque no tengo conocimiento de los términos que son cuestiones muy alejadas de mi carrera, muy alejados de mi conocimiento (sobre gasoducto)”. ¿Le creen?

¿Presionar yo?

En otro momento, Nadine Heredia negó haberse reunido con los señores Graña para presionarlos a no participar en algunas obras. “Yo les puedo decir que me he reunido con otros periodistas, en la misma línea en la que me reuní con los señores Graña y nada tiene que ver con obras, sino únicamente para que respeten la objetividad del tratamiento al gobierno”, indicó durante la audiencia de apelación fiscal por el pedido de 36 meses de prisión preventiva en su contra por el caso Gasoducto.

Los quieren fuera

El Frente Amplio, en un comunicado exige el alejamiento de todo cargo administrativo de los congresistas cuestionados y del congresista sentenciado por corrupción. Guillermo Aliaga (SP), Humberto Acuña (APP) y Edgar Alarcón (UPP) deben dar un paso al costado, ser investigados y sancionados evitando el blindaje con el que en la actualidad cuentan.