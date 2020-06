Pataditas – 30 de junio 2020

Salaverry insiste

Salaverry pide a Subcomisión de Acusa­ciones Constitucionales “corregir error” por tramitar denuncia contra Pablo Sán­chez. El ex congresista y ex presidente del Congreso, reiteró que desistió de denuncia constitucional contra ex fiscal de la Nación y manifestó que actual Parlamento “no puede convalidar abuso de poder”.

Barbas en remojo

El Poder Judicial puede programar au­diencia de prisión preventiva a partir del 17 de julio. La resolución administrativa de este poder del Estado dispuso que los órganos jurisdiccionales, a partir del 1 de julio, pueden programar audiencias y entre ellas ver el caso de Nadine Heredia, que está a punto de ir a la cárcel.

Fuego cruzado

“Estamos atendiendo los efectos del Covid-19. Pero analicemos qué hemos hecho mal en los últimos años, más atrás de los 100 días de cuarentena. No hemos fracasado”, respondió el presidente Vizca­rra a los “expertos en coronavirus”.

“Es alucinante”

Karina Beteta, Milagros Salazar y Luis Galarreta retornaron al Congreso como asesores. Juliana Oxenford pidió expli­caciones al ex presidente del Congreso disuelto, Daniel Salaverry, respecto a en qué momento se cambió la norma para que gente que no tiene título profesional reciba tantísima plata como asesor.

La teta del Estado

Karina Beteta gana S/9 mil como asesora en la Comisión de Inteligencia. Luis Gala­rreta percibe S/12 mil. Milagros Salazar, de la Comisión de Relaciones Exteriores, recibe un sueldo de S/9 mil 815. Fue Olae­chea el que bajó la valla para que regresen al Congreso como asesores.

Agencia de empleos

“Yo me enfrenté al fujimorismo por querer acabar con la agencia de empleos (el Congreso) y lo logramos durante mi gestión. De mil trabajadores lo redujimos a 350. Hubo un concurso público para que los ciudadanos participen, pero Olaechea eliminó los requisitos mínimos, como maes­tría y título”, expresó Salaverry.