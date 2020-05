Pataditas – 28 de mayo 2020

En los últimos años, las ferias gastronómicas de Lima han sido las vitrinas principales para mostrar y no dejar morir recetas y costumbres de antaño. Anticuchos, picarones, combi­nados, emolientes, entre otras preparaciones siempre han estado presentes a la hora de hablar de tradiciones peruanas, pero llegó el Coronavirus y lo ha cambiado todo.

“Con toda esta crisis que estamos viviendo, y que nos ha agarrado en frío, lo primero que se ha tenido que suprimir son las ferias en el mundo en­tero, pero siento que en el Perú es distinto, porque nuestra cos­tumbre siempre ha sido el con­gregarnos en masa, hablar con el casero y disfrutar en familia, eso ya no va más”, señala Eliza­beth DuBois de “Dulce Perú”, empresa organizadora de even­tos gastronómicos.

Nos remonta a hace algunos años, en los que se comenzó a impulsar mucho el turismo gas­tronómico y cuando el tema de las ferias había evolucionado gracias a un Mistura, que edi­ción tras edición sumaba más visitantes, a la par, se veían fe­rias distritales o temáticas que eran realizadas una vez por se­mana y encontraban morada en parques y coliseos.

No faltó mucho tiempo para que comenzara a impulsarse ferias orgánicas de productos saludables, donde el público encontraba desde alimentos de primera necesidad, productos de higiene, hasta comida fit preparada al momento.

Según cuenta DuBois, bajo su gestión de Dulce Perú, tenía destinado dos eventos al mes, siendo el último el “Festival del Helado y Postrecito”, que se dio a principios de marzo en Mira­flores,

justo en la fecha en la que fue anunciado el primer infectado en el Perú. La empresaria destaca que desde ahí ya venían controlando a los expositores y usaban tapabocas, guantes y hasta ofrecían alcohol para las manos.

Pero con la disposición del confinamiento, tuvo que cancelarse la siguiente feria de panes para las loncheras saludables; en abril se perdió la Semana Santa; y en mayo, el día de la madre y festival del pan. Así como ella, muchas otras ferias más fueron canceladas y con el avance de la curva hasta los diversos festivales, que estaban en la agenda anual, se adelantaron para anunciar la cancelación hasta previo aviso.

ÚNICA SOLUCIÓN

El concepto de tener mucha gente aglomerada como sinóni­mo de éxito de feria va a cambiar, ya no es congregarse con amista­des, sino es ir a comprar y salir. Para empezar, deberán medir la temperatura de los expositores al inicio de la jornada, desinfectar los zapatos, darles alcohol en gel apenas lleguen y controlar que todos tengan tapabocas, guantes y un uniforme que les cubra todo el cuerpo.

“Los guantes deberán ser cam­biados cada cuatro horas y lo que siempre se debió hacer, el exigir que todos los expositores tengan carnet de sanidad, va a ser obliga­torio, además de pasar las pruebas para el descarte de Coronavirus”, señala DuBois.

Lamentablemente, tampoco podrán estar muchos expositores, por lo que las ferias serán temá­ticas y estratégicamente localizadas de acuerdo al público. Respeto a los locales o espacios, se hará en lugares de gran ampli­tud que pueda ayudar a que este desplie­gue sea posible con el mayor cuidado

Lo que se verá a futuro es que los stands no podrán estar pegados, todos de­berán tener su distanciamiento de dos a tres metros. Los expositores o empresarios no pueden tener el producto o comida al aire libre, todo deberá estar dentro de vitri­nas o con cobertores especiales que serán cambiados cada día. No pueden permitir que el cliente toque las cosas ni tampoco habrá degustaciones.

“Lo más importante es que los produc­tos estarán cerrados, ya no habrá una ex­hibición al aire libre, aunque se sabe que el aire no te infecta, lo que contagia es la persona que se acerca y toca las superfi­cies”, aclara.

Los precios y ofertas deberán estar puestos en pizarras, aquí ya no existirá el regateo ni la conversación amena. Las pre­visiones son tanto para el expositor como para el visitante, por lo que las colas debe­rán ser estrictas y habrá una distancia de 2 metros entre persona y persona.

El comprador va a cambiar y debe venir sabiendo ya que es lo que quiere, ahí entra a tallar la estrategia virtual, también ayu­darán los medios de comunicación para difundir que es lo que se va a encontrar en determinado evento. También se le pedirá tapabocas y se le medirá la temperatura para poder ingresar al recinto.

Las ferias estarán cerradas hasta pa­sado fiestas patrias, pero hay que tener paciencia, bajo su punto de vista como gestora de ferias, piensa implementar me­didas extremas de bioseguridad, siendo este un gasto adicional que deberá asumir como organizadora.

LOGROS Y PÉRDIDAS

Hay muchas ferias y festivales que han marcado la agenda de los peruanos, uno de ellos es “Dulce Perú”, con más de 10 años de actividad, tiene en lista a 150 dul­ceros de todo el país, pues tras investiga­ciones Elizabeth encontró muchos tesoros gastronómicos en cada rincón y decidió darles un espacio para que su feria sea rica en conocimientos y tradiciones.

Otra organización es “Asociación Pe­ruana de Empresarios de la Panadería y la Pastelería” (Aspan), que integraba a 3000 panaderos en sus filas y con los que se ha logrado muchas ferias de panes artesana­les, destacando a cada pieza como un ali­mento rico con beneficios nutricionales.

“Lo que en estas ferias hemos estado enseñando es a consumir panes regionales de tradición, dulces de todos los rincones del país, cada uno con su propia particula­ridad, de manos de reposteros que tenían guardadas recetas de largas generaciones, ahora último hemos puesto mayor énfasis en productos que integren superalimen­tos para combatir la anemia y esto será en lo que a futuro vamos a seguir trabajan­do”, enfatiza la gestora de Dulce Perú.

Según su experiencia, ha evaluado y no cree que el sistema de delivery sea la solución para las preparaciones de sus re­posteros, “eso lo podrán hacer los restau­rantes o los fast foods, pero una dulcera de Chincha que vende compotas no va a poder; los picarones, por ejemplo, tampoco van a aguantar llegar al destino, son productos que se de­ben consumir en el momento”, descarta así las posibilidades.

Otra solución que se vio es que las ferias tradicionales se acon­dicionen al modo virtual, lo que también es descartado por DuBois: “y es que algunas categorías si po­drían tener éxito, pero no si se ha­bla de dulces tradicionales, ya que son antojos que salen de momen­to, que se disfrutan con todos los sentidos, viendo como se prepara y quien es que lo prepara”.

Elizabeth comenta que, si esto se llega a controlar o llegase la vacuna, se podría operar en agos­to o setiembre teniendo todas las precauciones sanitarias. ”Hasta hoy son cinco ferias canceladas y muchos emprendimientos para­lizados que solo se mostraban en ferias como Dulce Perú o trabajan a pedido desde casa, pero ahora ni eso”.

Hay una gran diferencia entre una feria agropecuaria y un merca­do; en el primero deben tener ver­duras, frutas y proteínas animales, no comida en sí y esta es siempre itinerante, a diferencia del merca­do, que tiene puestos de abarrotes, frutas, verduras y hasta zona de co­mida, pero sobre todo que tiene un lugar permanente y horario fijo.

“Ahora último se había integra­do lo gastronómico con lo agrope­cuario, poniendo a vender al anti­cuchero al lado del carnicero y esta no es la naturaleza de ese tipo de ferias, y eso cambiará para bien, zapatero a su zapato, se deben res­petar ese tipo de eventos por su ca­racterística y concepto”, finaliza.

El aporte de las ferias es a nivel cultural, pues enfoca mucho las costumbres del consumo de los postres antiguos y otras recetas olvidadas, que habían hallado una pasarela en estas ferias, el virus ha llegado para desbaratar todo plan, pero no de frenar las ganas de salir adelante.

Esta circunstancia ocurre previo al Bicentenario de Lima, que ya tenía dispuesto un gran despliegue de cocina de las tres regiones del Perú, shows y otras actividades en las que la mencio­nada organizadora iba a tener participación.

Para tener mayor informa­ción sobre las actividades de Dul­ce Perú, pueden entrar a sus re­des sociales del Facebook https://www.facebook.com/somosdul­ceperu/ y en Instagram como @DulcePeruOficial