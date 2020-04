Pataditas – 28 de abril 2020

Urresti Vs Mulder

Mauricio Mulder sostuvo que la muer­te del congresista Gilder Ushñahua, por coronavirus, era suficiente para procesar al ministro. “Pero este es un Congreso de guaripoleras y es fácil gobernar así”. A lo que Daniel Urresti le respondió: “Haz algo útil en la vida, compensa en algo los millones que te llevaste”. ¡Uyuyuy!

Cambio nutricional

Siguiendo el ejemplo de Bután, país del sur de Asia al norte de China, debemos cambiar nuestros hábitos alimenticios para enfrentar cualquier pestilencia. No debemos comer carne, beber agua, hacer ejercicio, no tomar café, comer regular­mente y no ser glotones, disfrutar de las frutas, verduras y el sol.

No tendremos la certeza

Hay una cosa cierta y lo dijo Patricia García, Médico Cirujano por la Universidad Peruana Cayetano Heredia: “Nunca vamos a tener los números perfectos y exactos en ninguna pandemia”. Hay que tener paciencia y perseverancia y poner todo de nuestra parte para que pronto se levante la cuarentena. Esa es la verdad.

Palabras acertadas

La doctora Carmen Gonzalez, pico­terapeuta, observó que ahora cierto periodismo busca algún defecto en el sistema sanitario, pero en los gobiernos del dictador Fujimori y de Alan García permanecieron mudos. Tenemos nues­tras discrepancias con Martín Vizcarra, pero a este presidente no elegido le tocó enfrentar esta crisis.

Beneficios del Covid-19

No hay duda que el coronavirus le abrió la puerta, por ejemplo, a Alejandro Toledo. Y en el Perú hay varios que también han recibido el beneficio del arresto domiciliario y otros también lo buscan. Pero la que está pasando “piola” es Luciana León. Tiene un mes de inmunidad y aún no es procesada. Gracias al Covid-19.

Nos falta cultura

Hay que puntualizar que lamentable­mente a los peruanos nos falta cultura. Porque otros países respetaron la cua­rentena voluntaria y disciplinadamente como Chile y Alemania. En cambio acá, el presidente Vizcarra tuvo que apelar a la PNP y a las FFAA, para poner orden. Y encima nos quejamos que el Presidente nos miente.