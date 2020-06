Pataditas – 27 de junio 2020

Devolución de aportes ONP

La Comisión de Economía del Congreso aprobó el dictamen que plantea la devolu­ción del 100% del aporte de los afiliados a la Oficina de Normalización Provisional (ONP, a mayores de 55 años y que no cumplieron con los 25 años de contribución al Sistema Nacional de Pensiones. Esto despertó entu­siasmo.

Que no haya discriminación

También se tuvo en cuenta en retiro ex­traordinario para los aportantes activos. Sin embargo, hay algunos a quienes no les tocará. Es importante que se haga un nuevo análisis para que no se diga que hay discriminación. El Covid-19 está cambiando el panorama, aunque a muchos no les guste este reseteo económico.

El legado fatal de corruptos

Hemos terminado siendo el país con más infectados y porcentajes de fallecidos detrás de Brasil. ¿Por qué? Cinco gobiernos corruptos favorecieron el monopolio farmacéutico y privatizaron la salud al amparo de normas constitucionales que hoy defienden a raja­tabla. Dato para los que critican “superfi­cialmente” a Vizcarra.

La verdad sale a la luz

Con dinero de todos los peruanos, en el marco del plan Reactiva Perú se permitió que cuatro bancos desembolsaran millona­rios préstamos a dueños de los principales medios de comunicación del país. Como lo dijimos anteriormente, El Comercio, a través de sus empresas vinculadas, recibió S/38 millones del total.

El grupo de las mil caras

Esos diarios parecen oficiales del gobier­no y manipulan. Hablando del grupo El Comercio, este medio se comporta con una ponderación encorsetada. El Correo es su venenosa punta de lanza. Ojo le pone una dosis populachera al enfoque noticioso. Y Trome es chicha por excelencia. ¡Hay para todos los gustos!

Capitalismo en un virus

“El modelo de desarrollo capitalista es una especie de virus para nuestro planeta”, declaró el antropólogo Phillipe Descola a la BBC. Sobre el coronavirus, sostuvo que “una de las grandes lecciones que deja este virus es un grado de incertidumbre en las grandes naciones posindustriales de Europa y Norteamérica”.