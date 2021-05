Pataditas 26 mayo 2021

ESPARCH ACLARA INCURSIONES DE LA MARINA

La ministra de Defensa, Nuria Esparch, señaló que en el poblado de San Juan de Mantaro hubo una intervención antidrogas de la Policía Nacional del Perú (PNP) con apoyo de la Marina de Guerra, destruyendo laboratorios y pozas de maceración de drogas. Esto, en respuesta al juez de paz de San Miguel del Ene, quien refirió haber recibido denuncias sobre incursiones irregulares de miembros de la Marina.

ARRIOLA INSISTE EN SU VERSIÓN

El jefe de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional, general Óscar Arriola, reafirmó que el asesinato de 16 personas en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) fue realizado por Sendero Luminoso. A pesar del testimonio de una sobreviviente que afirmó que fueron tres atacantes, Arriola insistió en que fueron 15. Y cargó contra el juez de paz Leonidas Casas, indicando que “es la persona que el día que fue el fiscal exigía la presencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, se oponía a que los cadáveres sean levantados como manda la ley”.

TERRUQUEO

El presidente Sagasti y otras autoridades han salido a pedir que no se use la tragedia del Vraem con fines políticos, pero la candidata de Fuerza Popular aprovecha cada entrevista para repetir que “el fujimorismo derrotó al terrorismo y es Castillo quien tiene vínculos con Movadef”. Menos mal que semanas atrás prometio no terruquear a nadie.

NUEVO DESLINDE

Y por enésima vez el candidato de Perú Libre deslindo del fundador de su partido, Vladimir Cerrón. Esta vez, Castillo dijo que “a Cerrón no lo van a ver, ni siquiera, de portero en ninguna de las instituciones del Estado”. De igual modo, dijo que no tiene “nada que ver con ese señor”, en alusión al virtual congresista Guillermo Bermejo.