Pataditas – 25 de marzo 2020

Leiva descontrolada

La bronca entre Juliana Oxenford y Milagros Leiva tiene para rato. Al ser in­tervenida en toque de queda, Leiva llamó a un general para que disponga que la dejen libre. Pero se irritó y expresó que no estaba haciendo nada malo y que fue injustamente objeto de maltratos por parte de las fuerzas policiales y militares.

Oxenford embistió

Oxenford arremetió contra Leiva porque no cumplió con el Estado de Emergencia. Defendió a los policías y militares que se están rompiendo el lomo trabajando día y noche para resguardar las calles; “nosotros los periodistas no tenemos corona y más que nadie debemos que dar el ejemplo a la gente”, sentenció.

Se sumó Urresti

Daniel Urresti no se calló y terció en el lío: “Ya basta, estamos en emergencia, la gente no puede hacer lo que le da la gana por muy ‘periodista’ que sea Milagros Leiva. Su malcriadez con la PNP y el uso de sus contactos para evadir responsabilidades reamente dan asco”. ¿Hasta cuándo la bronca Oxenford-Leiva?

El otro altercado

Yonhy Lescano reiteró que “Vitocho”, Raúl Diez Canseco y Alfredo Barnechea simpatizan con el fujiaprismo y que por ello no participa con ellos. Anteriormente, “Vitocho” sostuvo en “Enfoque de los sába­dos” de RPP, que Lescano “no es parte de la bancada Acción Popular”. ¿Bronca por desacuerdos partidarios o traiciones?

Bayly otra vez

Jaime Bayly declaró que el presidente Vizcarra ha humillado al fujimorismo y emitió un juicio sobre Luz Salgado, afir­mando que “la ironía es que el año 92 era golpista y ahora es golpeada, cuando era golpista si le gustaba y cuando la golpean no le gusta; no le hagas a los otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti”, remarcó, sugiriendo que el cierre constitucional del Congreso fue un “golpe”.

Racismo desbordado

La psicoterapeuta Carmen González recordó el debate entre Julio Arbizú y Mario Bryce, cuando este le da un jabon­cito a Arbizú en franca discriminación. “Trata de descalificar a Arbizu racial­mente y por lo que él significa como un exprocurador que lucha contra la corrupción”, y de pasó le dio una chi­quita a Rosa Bartra por mostrar una actitud empoderada y no reconocer que ha sido defenestrada.