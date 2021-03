Pataditas 21 marzo 2021

DEBATE SOBRE DERECHOS LABORALES

La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) anunció la realización de un debate entre los candidatos presidenciales para conocer sus propuestas sobre aspectos vinculados a los derechos laborales y la economía de la clase trabajadora peruana. La pregunta es ¿Cuántos de los candidatos se correrán del debate?

ACHORADO

En su recorrido por el barrio de Bocanegra en el Callao, el candidato a la presidencia por Alianza para el Progreso, César Acuña, se pronunció respecto de la pandemia. Y se achoró con el jefe de Estado. “Que el presidente de la república llame a los 18 candidatos para que nos diga qué está haciendo por la tercera ola. Qué ha planificado”, afirmó

¿SERÁ DISUASIVA?

El pleno del Congreso aprobó una iniciativa de ley que propone inhabilitar a trabajadores y funcionarios públicos que hayan cometido algún delito en contra del Estado y la sociedad durante sus funciones, en situaciones de calamidad pública o emergencia sanitaria. No obstante, algunos funcionarios demostraron que tampoco tiene miedo ir a prisión. Igual roban.

CANDIDATO SINVERGÜENZA I

Lamentables declaraciones en un programa radial por parte de un candidato al Congreso por el partido Avanza País, de Hernando de Soto, lo dejan como un miserable frente a las mujeres del Perú. Esto, por referirse a referirse a un hijo suyo como “un pecado de juventud”, y por pretender hacer creer que le activan un juicio por alimentos debido a supuestas influencias que, según él, tendría la madre del hijo.

CANDIDATO SINVERGÜENZA II

El candidato al Congreso no solo miente al decir que la madre de su hijo trabaja en el Poder Judicial, ya que esto no es cierto, sino que al que llama “pecado de juventud” lo procreó cuando tenía nada menos que 36 años. Es decir, bien mayorcito ya estaba. Estos miserables no deberían intentar ingresar en la política. La joyita se llama Diego Uceda. A ver si lo bajan del tren. Y por si acaso no le tememos a sus cartas notariales.