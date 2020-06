Pataditas – 2 de junio 2020

Covid sufre de soroche

Ciudades sobre 3 mil msnm, como las localidades de Cusco, Puno y otras altoandinas, registran escasos contagios de Covid-19, debido a la adaptación fisiológica al ambiente hipóxico aso­ciado a una mayor oxigenación arterial y de tejidos. Es decir, los pobladores tienen mejor capacidad pulmonar y resistencia.

¡Qué fácil es criticar hoy!

Federico Salazar sigue criticando a Vizcarra por sus conferencias. Y por­que esta nueva cuarentena “a medias” traerá más contagios. Los opositores al ex “joven turco”, le niegan autori­dad. Pero lo más duro que le dijeron es “por qué no criticó a los anteriores gobiernos corruptos, que no hicieron nada”. ¡Silencio absoluto!

Urresti y el TC

“Es un secreto a voces que el Tribu­nal Constitucional era el botín más preciado de los políticos, porque les garantizaba la libertad e impunidad ante cualquier tipo de delito que co­metían. Si los condenaban en una sala de tres jueces e igualmente en la suprema, el TC los liberaba”, arreme­tió Urresti contra Martha Chávez.

EEUU mueve sus fichas

Trump envía 800 soldados de élite a Colombia, frontera con Venezue­la. Maduro movió a su ejército. Los norteamericanos sostienen que van a asesorar a Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Es una provoca­ción a Venezuela y Duque, presidente colombiano, se presta para tumbar a Maduro. ¡No podrán!

No han recibido bono

La empresa de grandes hoteles, Casa Andina, cuyo dueño Rodríguez Pastor es el peruano más rico del mundo, recibirá un crédito de US$10 millo­nes de parte del gobierno peruano. Empero, hay un millón de personas en situación de pobreza que no han recibido ningún bono del gobierno. ¿Qué piensa Vizcarra de esto?