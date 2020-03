Pataditas – 17 marzo 2020

Se quedaron en el aire

La arisca congresista Martha Chávez dijo en una entrevista con Rosa María Palacios que Rosa Bartra, Yeni Vilcatoma y Nelly Cuadros ya no pertenecen a Fuerza Popular. Y la agrupación fundada por Luis Castañeda Lossio indicó que la participación de las excandidatas mencionadas finalizó con las elecciones parlamentarias del pasado 26 de enero. Por lo visto, se deshicieron del lastre.

Preocupación CIDH

La Confederación Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está preocupada por el intento de restauraciónde la pena muerte en el Perú. Joel Hernández, su presidente, dijo que este organismo no prohíbe la pena de muerte, que es un acto de tortura, a veces se ejecuta a inocentes y no disminuye los actos delictivos.

Datos muy precisos

En “No hay derecho” que conduce Glatzer Tuesta, Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros, sostuvo que “la nueva información sobre Yehude Simon es muy precisa”, y lo compromete gravemente con detalles de cómo se aportó para su campaña. “Lo mejor que debe hacer es hablar con absoluta claridad”, recomendó.

Con barbas en remojo

Barata asegura que Odebrecht aportó US$ 100 mil a campaña municipal de Lourdes Flores.Fue a través de dos aportes, uno por US$ 70 mil y otro por US$ 30 mil para la campaña de Lourdes Flores Nano a la alcaldía de Lima en el 2010. Los aportes se dieron a través del codinome (apodo) “Campanha regional”.

Luciana asustada

Hace unos días fue detenida Betsy Matos, asesora de Luciana León, en el aeropuerto “Jorge Chávez”. La integrante de la Comisión Permanente estuvo muy nerviosa a un mes de quedarse sin inmunidad, por más que haya dicho “se van a quedar con la boca abierta porque la verdad me acompaña”. ¿Está delirando?

Dr. Huerta recomienda

Tenemos que hacer cuatro cosas: la limpieza, saber estornudar para no contagiar a los demás; dos, quedarse en la casa cuando se está enfermo, eso es algo muy importante; tres, si uno tiene que salir, se pone una máscara, el enfermo es el que la utiliza; ycuarto, lavarse las manos todo el tiempo. Tiene que haber un distanciamiento social, evitar las aglomeraciones, y trabajar desde casa.