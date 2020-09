Pataditas – 17 de setiembre 2020

Nivel lamentable

El congresista Daniel Urresti tuvo una intervención totalmente desafortunada ayer en el Pleno, al decir que “ya no sabemos cuál es la tendencia sexual” del presidente Vizcarra, por las visitas que Richard Cisneros realizó a Palacio de Gobierno. Ante la avalancha de críticas, Urresti se apuró en disculparse diciendo que no es homofóbico, aunque sin reparar que hizo alusión a un aspecto que no es de interés público.

Alerta en el TC

Se ha difundido la ponencia elaborada por el magistrado Ernesto Blume y que el Tribunal Constitucional evaluará pronto respecto a la posible anulación de una deuda tributaria de S/ 11 mil millones por parte de diversas empresas. El tema lleva meses esperando y parece que algunos grandes empresarios se frotan las manos pues además de haber recibido millones de Reactiva Perú ahora también dejarían de pagar sus deudas con el Estado.

Se desmarca

Mesías Guevara, gobernador regional de Cajamarca y presidente de Acción Popular, manifestó que los congresistas de la bancada acciopopulista no lo reconocen como presidente del partido. “Yo no los conozco, nunca he conversado con ellos y, por lo tanto, habría que preguntarle a quién responden porque al partido o a mí no responden”, afirmó en una entrevista.

El partido sí se mancha

Es clara la brecha política existente en Acción Popular, pero lo que no podrá decir Guevara es que los congresistas de su bancada no representan lo que es hoy su partido político: uno de los bloques más cercanos al fujimorismo y la defensa del modelo neoliberal, alejado de algunas líderes más progresistas como él y Yohny Lescano.