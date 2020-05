Pataditas – 17 de mayo 2020

Fiesta en Iquitos

En Iquitos a algunos parece no im­portarles lo que sucede a nivel de la Región Loreto, donde hay pacientes y médicos contagiados. Esto porque celebraron una fiesta por el Día de la Madre. Dijeron muy sueltos de huesos “a mí no me importa que los demás sufran”. Esto ocurrió en el sector Car­doso del distrito de Belén.

Había niños

No tenían mascarillas, no guarda­ban su distancia, había niños y bebían licor. Según el Ministerio de Salud (Minsa), Loreto reporta 1834 contagios y 73 muertos por coronavirus. Es la quinta región con mayor número de infectados, después de Lima, Callao, Lambayeque y Piura. Debe caerles todo el peso de la ley.

Doctores del pesimismo

Víctor Zamora fue ratificado por el Presidente y Vicente Zeballos expre­só: “Ciro Maguiña siempre criticaba al gobierno”. De Zamora comentó que realizaba un trabajo “serio, res­ponsable y comprometido”. Vizcarra sentenció: “Sabemos quiénes son los maestros de la desinformación, los doctores en pesimismo”.

Conflicto de intereses

Alianza para el Progreso (APP) pre­sentó un proyecto para que congre­sistas no puedan ser ministros. El legislador Luis Valdez impulsa la iniciativa. Esta se sustenta en que ejercer ambos cargos implica un “conflicto de intereses” y una “in­jerencia del Ejecutivo en el Congreso de la República”. ¿Tendrá razón?

Muerte civil

Acción Popular (AP) planteó cade­na perpetua para altos funcionarios acusados de corrupción. El proyecto de ley apunta a autoridades del más alto rango, desde el Presidente de la República, ministros, congresistas, gobernadores o magistrados. El autor de la propuesta, Otto Guibovich, pro­pone muerte civil permanente.