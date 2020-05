Pataditas – 13 de mayo 2020

Loreto pide ayuda

La doctora Norka Trujillo, médico jefe resi­dente del Hospital Regional de Loreto, dijo que la situación es grave. “Loreto pasa por la etapa más crítica de toda esta pandemia, hay entre 60 a 80 pacientes infectados, cuadros de neumonía típica, moderados y severos, pacientes que ne­cesitan oxígeno y un ventilador mecánico”.

Daño pulmonar

“Hay un daño pulmonar extenso que produce este virus y mucho, mucho dolor en Loreto”, expresó Trujillo. “Hay carencias elementales de equipos de protección individual, de insu­mos, medicamentos, personal de salud; faltan mascarillas, botas, guantes y otros elementos de protección para evitar el contagio.

Irresponsabilidad

“Hay una indiferencia del Gobierno Regional con los profesionales de la salud; hay más de 150 médicos afectados y en el hospital Regional más de 37 médicos hospitalizados; 17 han sido evacuados y 9 están con ventilación mecánica. ¡Ayúdenos a ayudar a nuestros pacientes! ¡Que Loreto no se muera!”, exclamó

Habló claro

Natalia Málaga se dirigió a los avivatos que no respetan el Estado de Emergencia. Les dijo que se queden en casa y que respeten a los que lo hacen; y si se contagian que no se quejen, porque la culpa no será del gobierno, del Mi­nistro de Salud, sino de los que se la dan de vivos. ¡Mate a la sinvergüencería!

Educación para el respeto al país

La pandemia ha puesto al descubierto las debilidades de la sociedad peruana. Una de ellas, la educación, es diferente a la instrucción y debe ser impartida desde el hogar y continuar en la primaria y secundaria. Es necesario reto­mar el curso de instrucción premilitar a fin de complementar la educación cívica y reforzar los conceptos de disciplina, identidad nacional y respeto a los símbolos patrios.

¿Relevo de Federico?

Gunter Rave envió un afectuoso saludo a las madres peruanas y en quechua a las madres andinas. Seguidores piden que reemplace a Federico Salazar, que últimamente está opi­nando sandeces. El volver a la conducción de América Noticias, despertó el entusiasmo de sus seguidores. ¡Se sienten pasos!

¡Covid-19 mutó!

Ahora el nuevo coronavirus se presenta con dolor de pecho y espalda. No hay fiebre alta y dolor de garganta. Lo más grave es que en el semen de los hombres contagiados está presente el bicho invisible. Esto lo deben tener muy en cuenta las parejas para protegerse debidamente. ¡Covid anunciado no contagia gente!