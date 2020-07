Pataditas – 12 de julio 2020

Chehade pide disculpas

“Todos tenemos la predisposición de pedirle disculpas al país por este malen­tendido. Yo soy el primero en hacerlo”, expresó Chehade. Pero no hay duda que lo hace presionado por quienes piden su renuncia al cargo por la pachotada que se cometió. Se quería la eliminación de la inmunidad parlamentaria y no la vendetta.

Keiko y sus jugadas

¿Cuál era el objetivo de Keiko con la carta enviada a Martha Chávez? Para diversos analistas, el afán obstruccionista ha sido siempre su vocación. La lideresa de Fuerza Popular es la punta del iceberg. No puede con su genio.

Cínica y presionadora

“Nuestra voz en el Parlamento tiene que escucharse, somos depositarios de una espe­ranza popular y un sentimiento histórico. Debemos, como partido (…) requerir res­petuosamente, pero con firmeza que cada uno de los poderes del Estado se comporte pensando no solo en el presente, sino en el futuro”, subrayó la señora K.

Los fujiautómatas

La señora K no aprende. Y Martha Chávez y sus otros acólitos la escuchan como si fuera un oráculo. Parecen que no tienen conciencia de que llevó al país al desbarrancadero. Actúan ciegamen­te y no piensan en el Perú sino en sus propios intereses. Debe ser por el dinero que recibió Keiko y del que tiene que dar cuenta.

Intimidación intelectual

Chomsky, Rowling, Atwood y 150 inte­lectuales, firmaron un manifiesto contra la intimidación intelectual, también en la izquierda. Fue publicado por la revista Harper’s y en ella lamentan “la intole­rancia hacia las perspectivas opuestas, la moda de la humillación pública y el ostracismo”. ¿Vuelve el oscurantismo?

EEUU: castillo de naipes

“La economía de EEUU era un castillo de naipes que se derrumbó con la pande­mia: más de 130.000 víctimas fatales y 3 millones contagiados por Covid-19. Es uno der los epicentros de la pandemia”, opinó James Galbraith, profesor de la Escuela de Asuntos Públicos Lyndon Johnson de la Universidad de Texas, Austin.