Pataditas – 10 enero 2021

La nueva cara de Vizcarra

En una suerte de transformación al estilo Dr. Jekill y Mr Hyde, el expresidente Martín Vizcarra ha pasado de enarbolar un discurso contra la corrupción a evadir las citaciones para rendir cuentas por las múltiples investigaciones en su contra, aferrándose a una candidatura en evidente busca de inmunidad, y para colmo ahora recomendando el uso de ivermectina. Ya solo falta que se oponga a la reforma policial.

Excesos del JEE

Varios han advertido un exceso de rigurosidad por parte del Jurado Electoral Especial (JEE). Al respecto, un caso que sirve de ejemplo es el del candidato al Congreso por el Frente Amplio, Juan Torres Polo. El JEE le ha iniciado proceso sancionador por no haber declarado sus gastos de campaña… ¡en una campaña que no se realizó! Torres iba a postular a la alcaldía de Villa María del Triunfo pero el ente electoral lo sacó de carrera. Y ahora le piden cuentas que no existen.

Avance de la pandemia

El COVID-19 avanza gracias al relajo social de muchos pero también debido a que la situación de precariedad de nuestra economía no le permite a mucha gente tomar las precauciones que quisiera. Hay una sensación generalizada de hartazgo a pesar de la conciencia sobre el peligro mortal del virus. Y ni siquiera el Colegio Médico cree prudente volver a un estado de cuarentena. Se necesita liderazgo del Ejecutivo.

No hay personal para más UCIS

Por otro lado, el Gobierno insiste con el discurso de ampliar las UCI como si los médicos y enfermeras intensivistas, únicos capacitados para operar los complejos equipos, pudiesen ser importados con la facilidad de un respirador mecánico. Urge cambiar estrategias y fortalecer el primer nivel de atención y también los sistemas de oxígeno en áreas no COVID. Es hora de buscar medidas con impacto real y dejar la pompa a un lado.