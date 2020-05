Pasaje debería estar entre S/5 y S/6

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Lozada, supervisó la toma de pruebas rápidas a los pasajeros de transporte urbano de Lima y Callao en Villa María del Triunfo. Allí advirtió que el protocolo de transporte de pasajeros es de cumplimiento obligatorio para frenar los contagios. En ese sentido, adelantó que el Ejecutivo trabaja una norma para sancionar a las personas y empresas que incumplan con los protocolos sanitarios emitidos por los sectores en el marco del Covid-19.

Las conductas que serán sancionadas son el no uso de mascarilla; la aglomeración de personas; el no cumplir con el aforo estipulado; el no contar con autorización para brindar servicio de transporte, entre otras.