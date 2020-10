Partidos, hasta el 16 de octubre para entregar información financiera

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

En el marco de las investigaciones por el caso Richard Swing, la Fiscalía Anticorrupción y la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) detuvieron de manera preliminar y por siete días al cantante Richard Cisneros, a la exasesora presidencial Mirian Morales y la ex secretaria de Palacio Karem Roca y Óscar Vásquez, asesor de comunicaciones del presidente de la República, además de seis exfuncionarios y extrabajadores del Ministerio de Cultura.

La detención preliminar, motivada ante el peligro de fuga y obstrucción a las investigaciones por parte de los investigados, incluye el allanamiento y la incautación de documentos y bienes. El operativo contó con la participación de 80 agentes.

De acuerdo a la resolución judicial, el Ministerio Público acusa manipulación de testigos, ocultamiento de pruebas y una presunta red de contactos que llegaría hasta el presidente de la República, Martín Vizcarra, con el fin de eludir las investigaciones.

Además, la fiscal Sánchez consigna que Miriam Morales habría coordinado con el mandatario para la contratación de Richard Javier Cisneros, “previa orden y/o disposición del mandatario, para que sea esta la que presuntamente ‘contactara’ vía telefónica y directamente con los altos funcionarios públicos, ministros de Cultura, como es el caso de la ex ministra Patricia Balbuena Palacios”, refiere el documento. Previo a ello, Cisneros habría tenido varias reuniones con el mandatario en Palacio de Gobierno, pero la Fiscalía advirtió que los registros de sus visitas fueron borrados.

RESPETO APARENTE

El abogado penalista Raúl Noblecilla advirtió que el jefe de Estado cae en una contradicción cuando habla del respeto a la autonomía del Poder Judicial y en acto seguido procede a cuestionar sus decisiones. “El presidente Vizcarra afirma que respeta la autonomía del Poder Judicial, pero hay que recordarle que también se debe respetar la autonomía del Poder Legislativo, nos guste o no. Ahora, si él dice que no está de acuerdo con la medida de detención, entonces ya no está respetando la autonomía de un poder del Estado, porque un presidente de la República tendría que guardar silencio sobre las decisiones del Poder Judicial”, apuntó.

“Hay una dicotomía entre lo expresado y lo real, pero entiendo que lo hace por encontrarse envuelto en un proceso de investigación que ya tiene detenciones”, agregó.

“Lo que ha motivado a esta resolución es la posible obstrucción a la justicia y la posibilidad de fuga de los involucrados. Estos elementos no solo tienen que presumirse sino encontrar una base sólida. La pregunta es ¿existe esa base sólida? A la luz de los hechos y lo presenciado, sí existe. Porque este grupo de personas investigadas ostenta una posición privilegiada de codearse con altas autoridades del gobierno, como el presidente de la República, lo cual les permite poder manipular el proceso para presentar una verdad distorsionada a su conveniencia. Bajo esta premisa, sí se puede dar la detención y no reviste ningún exceso”, manifestó.

FUERZA PROBATORIA

Para el jurista, aún no se pueden adelantar conclusiones sobre la investigación en curso. “No adelantemos la conclusión como si fueran condenados porque sería irresponsable. Todavía no se ha demostrado nada, y lo que tenemos son elementos muy altos en grado y certeza. Pero esta prisión preliminar que puede convertirse en preventiva, tampoco es adelanto de sentencia. Lo que sí evidenciaría es que hay graves evidencias contra los investigados y por lo cual podemos pensar que cuando se haga justicia se podría determinar una sentencia en su contra”, indicó.

Respecto a la gravedad de los medios probatorios, advirtió que “estos audios no muestran a los involucrados hablando de una teoría del caso ni de una defensa penal; estaban hablando de cómo manipular y entorpecer las investigaciones”.

En esa línea, consideró que el proceso de investigación “está empezando con el pie derecho, porque se está evidenciando que tiene mucha fuerza probatoria”. “Lo que podría anticipar a que estas personas podrían en el tiempo ser merecedores de una sentencia, y no solamente ellas, sino otras personas que, por otras condiciones, en este momento no pueden ser sancionadas con la misma fuerza”, enfatizó, en referencia al presidente Vizcarra, que solo podrá ser procesado luego de entregar el cargo.

SE AGRAVARÍAN ACUSACIONES

Respecto a las reiteradas veces en que la fiscal Sánchez consignó la presunta existencia de una “red o malla de contactos” que llegaría hasta el presidente de la República, y la posibilidad de una eventual imputación por organización criminal, Noblecilla aclaró que nada impide que en el desarrollo de las investigaciones la Fiscalía formule otras imputaciones si los elementos hallados así lo ameritan.

“En el tema de organización criminal sé que hay mucha gente que le tiene tirria a esta palabra, pero no hay que tenerle miedo y más bien hay que ser consecuente. ¿Cómo se configura una organización criminal? De manera sencilla: tiene que haber pluralidad de personas que se reparten roles distintos para concretar delitos. Así, la presunta organización montada en este caso para favorecer a Richard Swing sí tendría las características de una organización criminal. Hay que ser enfáticos en señalar esto y confiar en la investigación”, concluyó.