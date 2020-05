Para el coronavirus todos somos iguales

La presidenta de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), María Jara, ha adelantado que los conductores de transporte público, de movilidades escolares y de transporte turístico también accederán al bono fami­liar universal para compensar la paralización de sus labores durante la cuarentena. No tendría nada de raro el ofrecimien­to, a no ser porque hasta el momento el Gobierno no puede cumplir con entregar a todas las familias más pobres los bo­nos de ayuda ofrecidos en reiteradas ocasiones. Pareciera que le falta estrategia.

Se ha generado tremendo desorden con la entrega de bo­nos que el Ejecutivo ha terminado por relajar el horario de la cuarentena para que los bancos amplíen su horario de aten­ción al público, y no se sabe si eso funcionará, pero lo más pro­bable es que no resulte porque los ciudadanos ahora tienen libre tránsito desde las 4 de la mañana hasta las 8 de la noche, a excepción de algunas regiones, y eso es tomado como carta blanca para acudir al mercado para abastecerse de productos, a pesar que está demostrado que los centros de abasto son fo­cos de contagio.

A todo esto, el número de fallecidos por el coronavirus Covid-19 se ha elevado a 1714 por lo que no resulta muy convincente el mensaje del presidente sobre el impacto logrado con las medidas para frenar la pandemia, peor aún si tenemos en cuenta que en los últimos cuatro días la cifra diaria de nuevos infec­tados pasa de 3,000. Por el contrario, parecería que los “martillazos” se los ha pega­do a la deteriorada economía de los estratos medios y bajos de la población al punto que muchas personas, especialmente los informales dicen que antes de morir de hambre prefieren jugárcelas con el Covid-19, sin pensar que la alta letalidad de la pandemia no es cosa de juego.

Los incentivos anunciados para reactivar la economía, sin embargo, parecen destinados al fracaso, pues no se ha resuel­to el tema de la entrega de bonos y los créditos de “Reactiva Perú” no llegan a las Pymes y mucho menos a las Mypes. Solo la gran empresa se vería favorecida dado que las pequeñas em­presas difícilmente cumplirán los requisitos burocráticos que imponen los bancos. Por último, el bono universal familiar al parecer estaría listo recién cuando termine la cuarentena; es decir que sería otro fracaso. Ojalá que el Gobierno encuentre pronto la brújula y se deje de prometer más que enamorado pobre cuando sabe que difícilmente podrá cumplir, como ha sucedido con el retiro de los tres mil soles de las AFP que final­mente lo ha dejado sin efecto por presión de las administrado­ras de fondos de pensiones.