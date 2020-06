Pandemia aún es un peligro

Todas las mañanas, la televisión nos muestra en señal abierta a pobladores vulnerables, en las par­tes altas de los cerros de Lima, haciendo cola en forma ordenada y soportando estoicamente las in­clemencias del húmedo clima limeño, especialmente en esta temporada en que se acerca inexorablemente el frío invierno. Con recipientes en las manos, todos están a la espera de recibir un plato de comida caliente para llevar a sus viviendas y compartirlo con los demás miembros de su familia. Los víveres, sin embargo, son pocos.

Los bisoños reporteros destacan reiteradamente lo bien organizados que están los vecinos de tal o cual comu­nidad para recolectar los alimentos y preparar el “menú” del día. Son las ollas comunes que ahora aparecen por todas partes. Antes era muy común verlas en las huelgas que organizaban los sindicatos de trabajadores. Eran una suerte de actividad para denunciar que el empleador no estaba cumpliendo con ellos. Ahora, no obstante, se trata del hambre que sufren muchos pobladores que para las autoridades no existen por­que no figuran en los catas­tros oficiales y, por ende, no han recibido ni recibi­rán los publicitados bonos de la ayuda económica del Estado.

En otras épocas, era común ver estas “cocinas populares” en épocas dic­tatoriales. Era una forma de protestar sin levantar la voz porque la dictadura no permitía nada de eso. Ahora es otra cosa: el hambre que pasa mucha gente que tiene que vivir del día a día, pero que el confinamiento no se los permite. Aún cuando pudieran llegar hasta el centro de Lima para vender algunas pequeñas cosas no encontrarían compradores por culpa del confinamiento obligatorio. Hasta la fecha las autoridades del Gobierno no han hecho nada por corregir esa injusta situación y llevarles el bono anunciado que nunca les llegó.

Señores del Gobierno, aún están a tiempo de cumplir con esos peruanos que día a día tienen que luchar contra el hambre. Ellos no tienen un empleo formal, carecen de los servicios básicos de luz y agua y encima son los más afectados por esta pandemia del nuevo coronavirus que ha destruido nuestra economía. Los economistas ya han alertado que se viene una recesión, por ello corresponde al Gobierno estudiar la manera de llegar a estas poblacio­nes vulnerables para llevarles la ayuda necesaria. La au­sencia del Estado se hace notar en muchas zonas de Lima, cómo será en el interior del país.