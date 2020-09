“Pagamos caro la informalidad”

El actual administrador del Mercado de Frutas, Willy Cuadros Bonilla y 10 personas más, procesados por los delitos de extorsión y banda criminal en agravio de los comerciantes, estarán frente al justicia en la audiencia de Presentación de Cargos a realizarse hoy en el Juzgado Penal Permanente y de Investigación Preparatoria del distrito de La Victoria a cargo del juez Carlos Cervantes Gutiérrez.

En esta audiencia el fiscal expondrá su denuncia con la finalidad de que el juez inicie juicio contra los denunciados por cobro de cupos y amenazas en agravio de los denunciados.

Junto a Cuadros Bonilla están procesados Yanet Arce Casos, María Blancas Chingay, José Luis Calzado Hidalgo, Javier Casabona Espinoza, María Luis Fernández Taquire, Obed Quintanilla Aedo, entre otros.

“Asimismo que el dirigente del Mercado de Frutas Nº 2 sería el conocido como Willy Cuadros quien obtendría sumas de dinero por el cobro de cupos por parqueo a comerciantes mayoristas y camiones de transportes de mercadería”, relató la jueza de acuerdo a la nota de agente Nº 166-2017.

COBROS MILLONARIOS

Todos los procesados fueron detenidos meses atrás durante un espectacular operativo de la Diviac en los alrededores del mercado y trasladados a la Dirincri.

Durante el proceso se ha establecido que esta banda cobraba cupos en las cuadras 3,4 y 5 de la avenida Pablo Patrón a los choferes de los camiones. Por cada hora de estacionamiento el monto era de S/ 40 y por realizar la venta al público, S/ 200. Nada se sabe de ese dinero pero lo que se desprende de las investigaciones de la Fiscalía, es que parte de este dinero iba a parar a malos funcionarios del municipio de La Victoria durante la gestión del detenido exalcalde victoriano, Elías Cubas para que el mercado no sea privatizado y continúen los malos manejos.

ALGO MÁS

COBROS CONTINÚAN. Los comerciantes aseguraron a este diario que los cobros de cupos continúan dentro del mercado. “Hay una garita dentro del mercado, no te amenazan para que pagues pero si no lo haces no puedes dejar tu mercadería, no hay autoridad en el mercado”, dijo un comerciante.