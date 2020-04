Otro legislador contagiado por coronavirus

El congresista de Alian­za para el Progreso (APP), Fernando Meléndez, con­firmó que dio positivo al coronovirus y se convierte en el segundo legislador contagiado por esta en­fermedad.

Otra de las parlamen­tarias infectadas por el covid-19 es Leslye Lazo, de Acción Popular, quien viene cumplimiento el ais­lamiento respectivo en su vivienda junto a su esposo, Julio Chávez, alcalde de San Martín de Porres, quien también la padece.

Según informó Melén­dez a diversos de comunica­ción, recibió el diagnóstico después de haberse some­tido a una prueba rápida serológica en su domicilio por personal médico del Ministerio de Salud.

“Ayer me hicieron en la noche la prueba rápida en mi domicilio. Primero me habían hecho una en el Congreso, y existía una duda, por lo que me vol­vieron a hacer en la noche. El médico me dijo que el de la noche era el válido, y el resultado era positivo”, declaró al El Comercio.

El también portavoz de la bancada de APP aseguró que está cumpliendo con to­das las disposiciones que el Ministerio de Salud ha dado para controlar la propaga­ción de la enfermedad.

“Lo tomo con responsa­bilidad, es mi deber cumplir con las disposiciones a todos los que salen en positivo. En mi caso es asintomáti­co, aún no tengo ningún síntoma, pero el resultado fue positivo en la prueba de anoche. Estoy en total y absoluto aislamiento”, declaró a La República.

En la víspera los parla­mentarios de diferentes bancadas y trabajadores del parlamento se sometieron a pruebas de detección del coronavirus (covid-19), la­bor que efectuó personal del Ministerio de Salud (Minsa).