Otra vez incertidumbre por llegada de vacunas

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realizó ayer la audiencia de la Denuncia Constitucional 290 presentada por la excongresista Yeni Vilcatoma contra el expresidente Martín Vizcarra, en su condición de exministro de Transportes y Comunicaciones; sin embargo, el exmandatario no acudió luego de que, horas antes, adujera, por medio de su abogado, una incorrecta citación a este subgrupo de trabajo.

En la sesión de este sábado, el presidente de la subcomisión, Carlos Pérez Ochoa, informó que, horas antes de la sesión, recibió un correo electrónico enviado por el abogado de Martín Vizcarra en el que advertía la nulidad de la reprogramación de su citación al no haber cumplido con el procedimiento establecido.

“En la sesión de la subcomisión del 19 de marzo se tramitó mi pedido de reprogramación y no me consignaron el resultado del mismo, esto afecta mi derecho a defensa y pido que la subcomisión se defina y me cite formalmente, pues se hizo una reprogramación con solo 14 horas de antelación y siendo el sábado un día que no es hábil”, señala el documento.

TAMPOCO ACUDIÓ EL VIERNES

Martín Vizcarra tampoco había acudido a la sesión del pasado viernes al alegar que fue convocado con antelación por la Fiscalía. Ante esto, la subcomisión aprobó por mayoría postergar por 24 horas la audiencia en lugar de que la sesión sea reprogramada en un plazo de tres días hábiles.

Entre los argumentos que se escucharon (entre ellos de los congresistas Carlos Almerí, Martha Chávez y Carlos Mesías) para no aceptar la solicitud de reprogramación estaría el interés del denunciado, a través de “maniobras y leguyeladas”, de dilatar el procedimiento de acusación constitucional.

“A título personal, debo manifestar que llama poderosamente la atención que el documento presentado esta madrugada se sustente en una notificación que se hubiera tomado conocimiento con anterioridad”, indicó por su parte Pérez Ochoa.

DATO

La Denuncia Constitucional 290 fue presentada por la excongresista Yeni Vilcatoma contra Martín Vizcarra, en su condición de exministro de Transportes y Comunicaciones, por supuesta infracción del artículo 126 de la Constitución Política del Perú.