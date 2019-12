Otra denuncia contra la ONPE por presuntas irregularidades

Las Elecciones Congresales Extraordinarias del 26 de enero de 2020, no sólo generan debate político, también descontento en algunas empresas postoras que concursaron para ser contratadas por el “Servicio de Despliegue y Repliegue del Material de Sufragio y Equipos Informáticos”, convocado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Al respecto, Diario UNO entrevistó a Jackeline Noelia Coral Cacha, Gerente General de la empresa J&J Transportes y Soluciones Integrales, quien expresa las inconformidades de su empresa con el proceso.

—Ustedes han sido invitados (concurso público) por la ONPE, porque incluso antes han trabajado con esta institución en el transporte de material electoral para capacitación y para el sufragio. Sin embargo, ahora cuestionan que se les excluyera ¿Por qué?

—Supuestamente, uno de los principales motivos de acuerdo a los términos de referencia (TDR), es que no hemos cumplido con presentar un documento que evidencie que hemos tenido experiencia en este tipo de servicios para las entidades del Estado, en este caso la ONPE.La cual en las elecciones del año pasado (referéndum) trabajamos con ellos y esa fue parte de la propuesta que presentamos para acreditar, la experiencia que tenemos en este tipo de servicios, que solicita la ONPE, mediante un decreto de urgencia, para las elecciones congresales de enero del 2020.

—Afirman que presentaron a la ONPE la transacción bancaria que este organismo le hizo a su empresa por sus servicios en el pasado referéndum, y ellos argumentaron que no tenía validez ¿Qué pasó?

—Como parte de la propuesta que presentamos, acreditamos la experiencia del servicio del año 2018, y presentamos las facturas que se les emitió a ellos, más un estado de cuenta del respectivo banco. Ante esto, la ONPE argumentó que rechazaba las transferencias, porque en el estado de cuenta no figura que proviene del Estado o de la ONPE, sino que se visualiza como un depósito de proveedores.Entonces, nosotros al argumentar con factura, depósito de detracciones y estado de cuenta, estamos acreditando la información que ellos exigen para el concurso en el que nos hemos presentado. Sin embargo, bajo esta referencia que no figura el nombre de ONPE en el estado de cuenta, y nos descalifican arguyendo que no acreditamos que esos depósitos provienen de ellos.

Ante eso, recurrimos solicitándoles que validen con su sistema, qué empresa les dio el servicio el año pasado (2018), a pesar de eso no hicieron la revisión y nos dijeron que como no presentamos las evidencias correspondientes, quedábamos descalificados. Por eso, le pedimos al banco que emita una constancia con respecto a esas transacciones que nos confirme que esos depósitos provienen de las oficinas de la ONPE, para con ese documento volver y demostrarles que realizamos el servicio, a pesar que no lo quisieron revisar en su sistema. A pesar de realizar esa gestión, ellos no la aceptaron.

—Todo esto, aunque ustedes son proveedores de varias instituciones del Estado y están registrados en el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)

—Estamos registrados como proveedora en la OSCE, desde el 2010, que incluso se crea la empresa, que surge con el proyecto de concursar en el Estado. Y venimos trabajando con Minedu, Poder Judicial, Osinergmin con la misma ONPEy otras oficinas de entidades del Estado con las cuales venimos brindando servicios de manera constante y nunca hemos tenido ningún inconveniente cada vez que nos hemos presentado a un concurso

—¿Cuáles son las irregularidades que según ustedes tiene la empresa que ha ganado el concurso público?

—La empresa que ganó el concurso Servicios Generales Galaga SAC presenta a dos empresas que le acreditan la experiencia en volumen de este tipo de servicios que solicita la ONPE, estas empresas corresponden a un régimen de micro empresa.Esto quiere decir que son pequeñas empresas (LeatherTechin SAC y Curtiembre Sudamericana SAC), que tienen un cierto volumen de ventas, y le dan el soporte uno con 3 millones de soles y el otro con 2 millones de soles.

Sin embargo, dentro de la propuesta que presenta Galaga SAC, no acreditan ni factura, ni depósitos, que confirmen la transacción comercial con estas dos empresas. Incluso dentro del contrato firmado se encuentra el caso de que figuradistintos números de Registro Único de Contribuyentes (RUC), del que realmente acredita el servicio como tal.Eso implica que los contratos no han sido firmados con la veracidad que se requiere y nos genera una incertidumbre sobre la validez del servicio como tal. Asimismo, faltaría que acrediten facturas, depósitos y cumplimiento de obligaciones tributarias.

—Ustedes también cuestionan a la ONPE, que haya nombrado ganadora a Galaga SAC, y recién después les hayan pedido las subsanaciones a los documentos presentados.

—Así es, uno de los lineamientos de cada concurso público, sea por invitación o concurso, mediante el OSCE, es que se cumplan los lineamientos de los Términos de Referencia (TDR). Si ellos cumplen con esto, de manera automática pueden ser considerados para ganar el concurso.

Pero en este caso ha sido a la inversa, le han dado la buena pro a esta empresa y luego recién le dan las observaciones de los incumplimientos que tienen con el TDR para que puedan subsanarlo. Este ejercicio no es normal en cualquier concurso o por invitación, como tal. Entonces, otro de los reclamos que hacemos nosotros como empresa J&J, es que, si le dieron la opción a esta empresa después de darle la buena pro, por qué no tuvieron el mismo criterio respecto a la única observación que hemos tenido. Porque Galaga ha tenido entre 5 a 7 observaciones que le han dado la posibilidad de subsanar.

—Ahora ¿Qué le exigen a la ONPE?

—La ONPE ha cruzado una carta a la empresa ganadora para que subsane las irregularidades encontradas o inexactitudes en la propuesta, les han dado un plazo de 10 díashábiles para que subsanen, y se pueda formalizar el contrato y la toma de la firma. Sin embargo, hasta la fecha no sabemos cómo han presentado las subsanaciones, bajo qué criterios, y si incluso ya habiendo pasado la fecha, no habían firmado tampoco la formalidad del contrato que exige la norma de acuerdo al plazo. Por eso, queremos saber cómo la empresa ganadora ha subsanado las irregularidades de acuerdo a los TDR.Queremos copias de los informes de subsanación presentados.

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL