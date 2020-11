Óscar Ugarteche y su pareja acudirán a la Corte IDH

El economista Óscar Ugarteche dio a conocer que, junto a su pareja, acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) luego de que el Tribunal Constitucional rechazara reconocer su matrimonio ante la Reniec.

«Negar el reconocimiento del matrimonio igualitario está sancionado como acto discriminatorio por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a donde ahora nos vamos a dirigir», indicó.

Señaló que el fallo del Tribunal Constitucional «es un retroceso hacia la igualdad de derechos en el Perú» y que los magistrados «han preferido escudarse en un tema de forma que entrar al tema de fondo».

«No se ha logrado separar las razones religiosas de las jurídicas, y permiten reconocer que el Perú no ha remontado la quema de la Constitución liberal de 1867 en Arequipa y que no nos estemos aproximando al Estado laico tan ansiado por los liberales de fines del siglo XIX. Ciento cincuenta años después no logramos constituir el estado laico moderno», expresó.

En su pronunciamiento, Ugarteche señaló que falta dar el paso de «establecer la igualdad de derechos de todos los peruanos, en particular, de la ciudadanía LGBTQ. «En una república, no hay cabida a poblaciones sin derechos plenos, sin adjetivos, en la república somos todos iguales y nadie es más igual que otro», manifestó.

Los magistrados Augusto Ferrero, Manuel Miranda, Ernesto Blume y José Luis Sardón votaron en contra de reconocer el matrimonio igualitario del economista. A favor votaron Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinosa-Saldaña.