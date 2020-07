ORLANDO CORAL Y NATHALY LÓPEZ: Impulsores de la cocina vegana

PAMELON Y SAMIRA

La crisis del Coronavirus ha tenido como principales víctimas también a los em­prendimientos gastronómi­cos, muchos han cerrado de­finitivamente, mientras que otros han dado una pausa, como es el caso de “Perros y Papas”, local miraflorino es­pecializado en salchipapas, gestado por Pamela Villareal.

Pero a pesar del descanso que ha dado su exitoso con­cepto, ella no quiso alejarse de la cocina, así que se junto con su amiga Samira Tali para crear un “Pamelon y Samira, comida al gusto”.

“Yo tenía la experiencia de haber trabajado en una bode­ga gourmet y vendía pastas para llevar, es por eso que qui­se ahora replicar ese recuerdo y hacer nuestra primera nue­va carta, solo de atención vía delivery”.

Es una lista de opciones de comida casera, que las perso­nas puedan disfrutar con tan solo calentar en la comodidad del hogar. Por ejemplo, los quiches se pueden calentar en el horno o en el microondas; en tanto, las lasañas si deben ir a horno convencional para que logren ese punto final. Ambas llegan ya cocinadas.

Toda una logística creada tras varias pruebas. Pamela anunció que la carta va a va­riar mes a mes para dar opcio­nes con insumos de estación, y sobre todo, ir recogiendo los aportes de los clientes.

En su lista tiene opciones vegetarianas como la lasaña de confi pesto (1 kilo a s/40; 2 ki­los a s/70); también un quiche molde entero al pesto con to­mate confitado (s/45). Y para los amantes de la carne, los clásicos sabores de lasaña de bolognesa y bechamel, champiñones con bechamel y bolognesa, entre otros.

Tiene opciones como los ra­violes en presentaciones de ½ kilo a s/20; de 1 kilo a s/38, que pueden estar rellenos de ricota más espinaca o con carne. Las salsas van aparte, y tiene bolog­nesa, champiñones, pomodoro y pesto. Medio kilo de salsa pue­de costar entre s/15 y s/20, en tanto, un kilo entre s/30 y s/40.

Si hay postres que destacar de su lista, esos son las tres le­ches y el carrot cake, este últi­mo es una receta creada hace 15 años por Pamela, “ha evo­lucionado un montón, desde el empaque hasta el decorado de frosting; y antes los hacía solo por el día de la madre y navidad, ahora se mantendrá en carta”, menciona.

Su punto diferencial respecto a otras es que entre sus ingredien­tes lleva varias especies como el kion y otros secretos que perfu­man el pastel. El molde de entre 8 a 10 porciones cuesta s/26.

En el caso del tres leches, re­ceta de Samira, tiene su secretito para no llegar a empalagar, siendo agradable para los que aman el azúcar como para los que se limitan. El molde chico s/32 (hasta 6 porciones) y grande s/56 (hasta 12 porciones).

El pie de limón es otro favorito, tiene una base de galleta de vainilla y mantequilla que le da un toque salado, contiene una buena cantidad de leche condensada, zumo de limón y yemas de huevo, va decorado con ralladura de limón y con puntos de chantilly. El molde cuesta s/36 y rinde entre 6 a 8 porciones. Pedidos tres días con anticipación al 997 363 642 / 941 376 283, el recargo por delivery es según la zona. Trabaja todos los días de la semana.

BEA. ESCUELA DE COCINA INTEGRAL VEGANA

Aquí no solo se trata del paladar, sino de la mente y del corazón, pues Beatriz León, creadora de “Bea, Escuela de Cocina Integral Vegana”, la define así: “Mi concepto encuentra un eje fundamental el buen comer nutritivo, pero también en el traro, pues al tener una conversación bonita, nutrimos el alma; cuando consumimos fruta nos refrescamos; y cuando dejamos de escuchar cosas negativas, prote­gemos el sistema inmune”.

Esta es parte de la medicina ayurvedica, que también posa su lógica en el tema de gastronomía, la misma que sigue Beatriz: “Soy vegetariana de na­cimiento y mi propuesta es brindar una comida sen­cilla, de tiempos cortos y provechosos para todos”.

Tiene una lista de insumos veganos como el tofú (queso de soya), a s/10 el molde de un kilo; tam­bién la carne seitán tipo parrilla con la que se puede hacer lomo, saltado y diversos guisos, pues ya que tiene kion, ajo y sillao como condimentos. El kilo cuesta s/38.

Otra oferta parecida es la carne asada de seitán, este no tiene sabor particular y es para que las perso­nas puedan poner su sazón especial. También tiene las hamburguesas de quinua con garbanzo (pack de 3 hamburguesas a s/12). Todas estas opciones llegan congeladas.

En su lista de comidas ya preparadas destaca la la lasaña de verduras con zucchinis, berenjenas, tomates orgánicos, albahaca y queso vegano; tene también tamales rellenos de carne seitán y de queso vegano, ambas van con sarza criolla.

La oferta que está teniendo demanda son los al­muerzos-menús (entrada, fondo y postre), todo por s/16. “Muchas personas que están pasando por esta enfermedad del Coronavirus hacen pedidos para que puedan nutrirse, por eso elaboramos comida con granos andinos, cúrcuma, algas y kion, todo pensando en la sanación”, destaca.

En cuanto a los postres, asegura que todos los días tiene torta de chocopalta, que se ofrece entera y por porciones, la de selva negra, torta red velvet, carrot cake y los muffins de plátano rellenos con chocolate. Para hacer los pedidos, pueden comuni­carse al whatsapp 987 111 417.

El nombre de su marca se redondea también debido a su vocación de enseñanza y servicio, pues todos los jueves da clases gratuitas de cocina por Fa­cebook live www.facebook.com/lacasadebea; otros temas también de asesorías pagadas de acuerdo a la temática o a grupos que se van formando y que tienen un interés particular. Todo esto vía zoom y en el Instagram @lacasadebea.

“Estoy tratando de hacer un camino para cuando ya se puedan juntar más personas y poder trabajar en grupo; y llamo a mi escuela como in­tegral, porque integramos cuerpo mente y alma”, enfatiza.

Para la quincena de agosto abrirá de nuevo las puertas de su restaurante “La Casa de Bea”, pero con el aforo reducido para poder degustar produc­tos de la cafetería, esto en el mismo local de La Mo­lina (Av. Flora Tristán 777).

BRADLÉ POSTRES SALUDABLES

Ana Barzola creó hace un año y tres meses “Bradlé, Postres Sa­ludables”, una marca que es un juego de letras que representan las iniciales de miembros de su familia. Comenzó el negocio teniendo como un frontis prin­cipal las redes sociales como el Instagram ( @Bralde.postressa­ludables ), donde ahora celebra más de 10 mil seguidores.

“La pastelería siempre me apasionó y no lo desarrolle desde un inicio, ya que estudie Inge­niera de Sistemas, hasta que un día decidí dedicarme de lleno”, comenta Ana. Y vaya que no se equivoco pues todas sus publi­caciones de postres se van muy apetecibles, pero son mejor en boca, según comentan sus fieles clientes.

Desde un inicio tenia claro que el concepto era postres salu­dables, ella usa todos los insumos orgánicos, ha creado diversos pro­ductos como el manjar de coco que utiliza para sus alfajores in­tegrales, una textura que obtiene tras invertir mucho tiempo en el fogón, entre otras fórmulas que le dan el toque diferencial.

Entre sus postres más solici­tados está el “Brownie de Zucchi­ni”, a base de harina integral y con cacao orgánico, va endulzado con panela y trozos de nueces. El zucchini está rallado y le da la tex­tura húmeda. Otro alabado es la “Princesa Proteico”, unas capas de galletas de masa de chocolate que tiene en el centro mantequilla de maní.

Tiene un postre nuevo llamado “Bon o Bon Fit – Vegano”, a base de dátiles, harina de avena y semillas de girasol con relleno de mantequilla de maní y cobertura de chocolate orgánico al 70%.

“Lo que he hecho es adap­tar postres, conocidos por ser calóricos, usando solo insu­mos saludables. No uso hari­nas refinadas, sino saludables como las vegetales”, enfatiza la joven creativa.

Todas sus creaciones es­tán expuestas por redes so­ciales, desde donde recibe muchos pedidos, por el mo­mento solo hace delivery, te­niendo como días de entrega los viernes y sábados. Su ta­ller está en Lima Norte, pero eso no ha sido una limitación para llegar a varios distritos. Para hacer pedidos, escribir al whatsapp 924 793 068.