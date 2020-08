Organizaciones de Morococha presentan observaciones a modificatoria del EIA

A finales de julio orga­nizaciones de Morococha en Junín, con el apoyo de PASSDIH y Red Muqui pre­sentaron observaciones ante el Servicio Nacional de Cer­tificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – SENACE, al Proceso de Elaboración de la Modifi­catoria del Estudio del Im­pacto Ambiental – MEIA que corresponde al Proyecto de Expansión de la Unidad Mi­nera Toromocho de propie­dad de la empresa Minera Chinalco Perú SA.

Estas observaciones tuvieron como finalidad poner de conocimiento de SENACE sobre algunas im­precisiones en las que incu­rrió la Modificación del EIA del proyecto Toromocho. Las observaciones se centran en los siguientes puntos:

INFLUENCIA DIRECTA SOCIAL

Se observó una grave omisión en la MEIA, respecto del Área de Influencia Di­recta Social propuesta por Minera Chinalco Peru SA. Inicialmente el área de in­fluencia directa social era la Antigua Ciudad de Morococha, donde actualmente permane­cen un grupo de pobladores que no han sido reasentados. Este grupo de personas no ha sido evidenciados en el MEIA, simplemente no existen, lo cual claramente constituye una grave transgresión a los estándares humanitarios; más aún cuando este grupo de personas vienen enfren­tando constantes embates de afectación social, económica, cultural y de contaminación y sin gozar de ninguna forma de mitigación.

Se planteó observaciones contra la omisión y modifi­cación de compromisos del EIA primigenio referidos a los impactos socioeconó­micos, no cumplidos por minera Chinalco. En el EIA primigenio se contemplaba una serie de compromisos en materia del componente so­cioambiental: 1) Campamen­to Minero dentro de la nueva Morocha para favorecer el dinamismo económico en la zona muerta comercialmente 2) Adquisición de Bienes y Servicios con preferencia a la zona AID del distrito de Morococha y 3) Satisfacción de contratación de las cuotas de empleo con preferencia a los pobladores del distrito de Morococha; las cuales no han sido ratificadas en este MEIA.

RECURSOS HÍDRICOS

Respecto al componente de recursos hídrico, se observó qué los principales componentes de la ampliación del proyec­to minero Toromocho son los depósitos de desmontes, el tajo abierto y el depósito de minerales de baja ley, con las que se busca ampliar su pro­ducción a 170,000 toneladas por dia (tpd); y, para lo cual requerirán 817 litros/segundo de agua. Es decir, necesitan 331 litros/segundo adicionales a lo estipulado en el EIA 2010, y este será obtenido de pozos subterráneos, lo cual ocasio­nará considerables impactos ambientales.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Finalmente se platearon observaciones respecto a la par­ticipación ciudadana para la evaluación del MEIA. Se eviden­cia que existe una omisión de la aplicación de normas relativas a los Pueblos Indígenas para el proceso de participación, ya que conforme a la identifica­ción del área de influencias directa están las comunidades campesinas San Francisco de Asís de Pucará, Yauli y Pacha­chaca y su Anexo el Barrio San miguel Centro poblado Manuel Montero.

Al igual que la falta de idoneidad en los mecanis­mos de participación que se han propuesto para la evaluación del MEIA, pues la publicación y difusión de avisos, pegado de carte­les, la implementación de una oficina de información virtual, entre otros no ga­rantiza un pleno acceso a la información de los po­bladores.

Con estas observaciones las organizaciones sociales y pobladores locales, afecta­dos por el proyecto minero Toromocho de la empresa minera Chinalco SA, bus­can que el SENACE pueda advertir las omisiones en las que ha incurrido el MEIA y que tome en cuenta estas observaciones al momento de revisar y aprobar el pro­yecto minero, de lo contrario se legitimara la afectación a los derechos ambientales y los derechos individuales y colectivos de los pobladores de Morococha