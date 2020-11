Oportunismo electoral

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

Esta semana, el precandidato a la presidencia por Acción Popular, Alfredo Barnechea, y el eventual candidato al Congreso por Fuerza Popular, Nano Guerra García, dieron respuestas equivocadas a la pregunta elemental respecto a cuánto asciende el sueldo mínimo en el Perú. Sus respuestas erradas (Barnechea dijo que era de S/ 750 y Guerra García S/ 850, cuando en realidad asciende a S/ 930), más allá de la anécdota, resultan alarmantes en quienes pretenden dirigir los destinos del país.

ARROGANCIA TORPE

Para el analista político Carlos Monge, Barnechea y Guerra García comparten como característica el desconocimiento básico de un tema tan elemental que tiene que ver con la vida de la ciudadanía, como es el salario mínimo. “Si bien regula el ingreso laboral de una parte minoritaria y formal de la población, en realidad el sueldo mínimo se convierte en un referente para el resto, en tanto la mayor parte de trabajadores y trabajadoras lo usan como referencia para negociar”, explicó.

“Pero también comparten una arrogancia tonta, porque podrían haber dicho “no recuerdo”, o “no sé la cifra exacta”; sin embargo, la arrogancia les impide reconocer que no saben, y prefieren decir cualquier cosa con tal de aparentar lo contrario, aunque esa arrogancia estúpida les termine reventando en la cara y dejando en evidencia ya no solo que no saben, sino que además de eso mienten”, agregó.

Además, consideró que un tercer elemento que comparten ambos personajes es el “oportunismo político absoluto”. “Recordemos que Barnechea proviene del corazón político del Apra, y que fue su candidato a la alcaldía de Lima. De repente dio una voltereta y apareció en Acción Popular hablando de Belaunde Terry y de su ideología; luego salió en un video de la mano de Castañeda Lossio, inspeccionando obras con su casco de ingeniero incluido; después pasó por el funeral de Alan García y prácticamente se ofreció de candidato, para terminar nuevamente en Acción Popular”, señaló.

En el caso del empresario Nano Guerra García, Monge recordó que este fue candidato de Fuerza Ciudadana, el partido de Susana Villarán. “Allí, tenía declaraciones fortísimas contra el fujimorismo y ahora aparece como el número uno de la lista de Lima y como jefe del plan de gobierno de Fuerza Popular. Entonces vemos un oportunismo y afán de candidatear por encima de cualquier convicción, orientación programática o sistema de valores. Eso es lo que tienen en común”, advirtió

COMBIS POLÍTICAS

Por otro lado, recordó que el oportunismo político también se ha advertido en el precandidato por Avanza País, Hernando de Soto, quien en su presentación pública olvidó el nombre de la organización política a la que representa. “Lo que ocurrió con De Soto es casi una caricatura, una expresión extrema de la relación absolutamente utilitaria con el vientre de alquiler. Ve en el partido solamente un registro que hoy le sirve para candidatear, y tanta es su falta de identificación que ni siquiera recuerda su nombre el día de la presentación pública. Esto ejemplifica bien la relación real utilitaria oportunista pero sin ninguna identificación entre el partido y el candidato”, apuntó.

En cuanto a George Forsyth, que esta semana se pronunció a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, pese a que el fundador del partido con el cual postula, Renovación Nacional, hoy Victoria Nacional, fue un férreo opositor a la unión civil, Monge señaló que es un candidato que responde al deseo de un sector de la población que permanentemente busca algo nuevo. “Vaya uno a saber en qué realmente cree, me parece un candidato que va improvisando, sin valores claros ni capacidad para soportar una entrevista a fondo”, comentó.

A criterio del analista, esta banalización de la política es parte de la crisis de los partidos, que han dejado de ser organizaciones construidas en torno a valores, diagnósticos del país y propuestas programáticas para solucionar los problemas. “Por el contrario, se han convertido en vehículos para canalizar la ambición de personas que entre sí no tienen ninguna convicción. Por eso vemos gente dando volteretas de un lado al otro. Esto obviamente la gente lo percibe como un circo, y contribuye a erosionar la legitimidad de la representación política, convirtiéndola en una farsa”, enfatizó.

DEGRADACIÓN DE PARTIDOS

Monge acusó que tras la llegada de Alberto Fujimori al poder como la primera gran expresión de la antipolítica en el Perú, durante toda la década de los noventa el dictador se embarcó en una campaña de demolición contra los partidos políticos para justificar el golpe de 1992. Posteriormente, con la transición democrática, se desvaneció rápidamente la fantasía de recuperación de la legitimidad de los partidos políticos, a causa de los gobiernos involucrados en actos de corrupción y también por un sistema electoral que hoy ha permitido que participen veinticuatro organizaciones políticas. “Pero no existen como partidos, son solo un registro electoral con un dueño que lo administra”, añadió.

“Esto explica este desmadre electoral y la búsqueda de un outsider, donde un candidato como Forsyth hoy podría decir que está a favor del aborto, y el fundador del partido que era ultraconservador se irá a llorar a otra parte, porque no importan sus valores ni programas, es solo un registro electoral que se alquila temporalmente a quien quiera candidatear”, aclaró.

ALGO MÁS

Finalmente, manifestó que con la aplicación en las próximas elecciones de la regla de la valla electoral, quedarán ocho o nueve partidos y a partir de ahí las reglas deberían cambiar para bien. “Además, el próximo Congreso debe aprobar las partes pendientes de la reforma política, la eliminación del voto preferencial y las primarias abiertas simultáneas y obligatorias. Así podríamos tener un sistema con partidos más sólidos y realmente existentes”, puntualizó.