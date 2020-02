Ollanta Humala habría recibido millonarios sobornos

Cuatro ministros en cuatro días. Ese fue el saldo que dejó la crisis en el Ejecutivo tras revelarse la reunión sostenida entre representantes de Odebrecht, el ex procurador ad hoc del caso Lava Jato, Jorge Ramírez, y el exministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, quien además se había desempeñado como asesor de Odebrecht.

Tras el revuelo mediático, las cabezas de los ministros e incluso la del ahora exprocurador fueron rodando, aunque no todas con la misma claridad. Para el jurista Carlos Rivera, el Ejecutivo ha tenido una actitud cobarde y desleal ante el exprocurador y los fiscales del Equipo Especial Lava Jato. “Cuando ya ha habido completa claridad sobre el curso de los acontecimientos, me parece que no solo es un acto de cobardía, sino una deslealtad con su propio abogado. Ramírez no es abogado de una parte civil de un aparte civil de un privado, es el abogado del Estado. Además, no solo con Ramírez, sino con los fiscales”, afirmó en Ideeleradio.

Por su parte, la analista Giovanna Peñaflor manifestó en el mismo medio que “estamos ante un gobierno que se está moviendo fundamentalmente por lo que dice la opinión pública”. “Todo es muy frágil, endeble y un gobierno que se mueve fundamentalmente por lo que dicen las encuestas, que no tiene posibilidades de corto plazo, porque la opinión de la gente es muy variable”, manifestó.

Peñaflor consideró además que el gobierno de Martín Vizcarra “está sin visión”. “Hasta ahora ha sobrevivido, y la comparación con PPK es que él se ahorcó con su propia soga. Vemos ahora que para sobrevivir pasan los ministros, las cosas, y el presidente Vizcarra dice ‘no me complico con nada’”, indicó.

COMPLETAMENTE INEFICIENTES

Para el exviceministro de Interculturalidad, Vicente Otta, “Vizcarra y su núcleo de gestión política son completamente ineficientes”. “La primera conclusión es que no dan la talla, y en segundo lugar no está del todo limpio de la corrupción, pues viene con graves acusaciones de la gestión en la gobernación de Moquegua”.

Otta recordó que el exprocurador Ramírez manifestó haber consultado con el primer ministro Vicente Zeballos acerca de la reunión con los representantes de Odebrecht y el exministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu. En consecuencia, agregó, “el presidente de la República también ha estado enterado”.

Respecto a la reunión con los representantes de Odebrecht, manifestó que en sí esta no es una prueba de corrupción, pero que Vizcarra ha cometido el error de no ser transparente. “Si esconden la reunión, si la convierten en un hecho secreto o clandestino, ahí se asume que hay algo podrido. No se puede esconder una reunión así porque ahí viene el problema. Y el procurador ha sido el chivo expiatorio”.

“Creo que Vizcarra está comprometido en este proceso de corrupción y no sabe cómo sacudirse de eso, y no puede deslindar. La lucha contra la corrupción ha sido algo que le ha beneficiado por la necesidad y expectativa de la misma población, pero él es parte estructuralmente de esto”, expresó.

HABRÍAN ENTREGADO A FLOR PABLO

El sociólogo también advirtió “ineptitud” en el Ejecutivo, en tanto no se habría ejecutado ni el 20 por ciento del presupuesto aprobado para la reconstrucción en 13 regiones afectadas por el fenómeno del Niño en 2017. “Lo mismo sucede en otros sectores del Estado. Y ahora, la renuncia de Flor Pablo creo se debe a una presión de Con mis hijos no te metas, que se ven fortalecidos con el Frepap y las bancadas ligadas a Luna y Acuña. Vizcarra le ha entregado la cabeza de Flor Pablo a los sectores más cavernarios de la derecha, que están en contra del enfoque de género”.

Además, cuestionó que el presidente Vizcarra haya recibido a José Luna Gálvez en Palacio de Gobierno, cuando tenía un pedido de prisión preventiva por resolver. “¿Como entendemos que encarcelen a Castañeda y no a Luna, si Luna fue el principal operador económico y logístico de las campañas de Castañeda? ¿Cómo es posible que Vizcarra termine recibiendo a Luna cuando tenía un pedido de prisión preventiva en curso? Toda esta serie de irregularidades demuestran que en Vizcarra lo que hay es astucia y habilidad para ubicarse en la cima de la ola ante la opinión pública en la lucha anticorrupción”, señaló.

En ese sentido, comparó al presidente con el electo congresista Daniel Urresti, sobre quien afirmó que “se tomaba fotos deteniendo a delincuentes, pero luego se iban las cámaras y todo seguía igual”. “Eso le da apariencia de luchador contra la delincuencia, y en Vizcarra veo lo mismo. Se ha construido una imagen de luchador contra la corrupción y contra el fujimorismo, pero él mismo es parte. Es un personaje construido, pero con capacidad de gestión nula”, añadió.

Finalmente, Otta consideró que ha llegado el momento de adelantar las elecciones generales. “No hay motivo para no adelantar las elecciones para este año, como debió haber sido. Lo que pasa es que cuando vio que era posible, Vizcarra hizo que se vaya el Congreso y se quedó él. Un sector ha apoyado al mal menor y por eso Vizcarra recibió apoyo. Pero esto es un desastre, el año 2019 hemos cerrado con un PBI de 2.2 y este año puede ser peor. La lucha abierta por cambiar la constitución que es la madre de toda la corrupción y podredumbre del país está planteada, y hay que ir hacia eso”, apuntó.

DESCONFIANZA GENERALIZADA

En tanto, la presidenta de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Carmela Sifuentes, señaló que el primer mandatario “viene dando traspiés buscando quedar bien en las encuestas y ante la prensa”. “Creo que debe investigarse la reunión que ha generado la crisis en el gabinete, hay una desconfianza generalizada y es porque estamos rodeados de enemigos y de corrupción”, advirtió.

Sifuentes también recordó que existen denuncias por sobrecostos en consultorías contratadas por el Ejecutivo, las cuales tendrían que aclararse. Además, remarcó la necesidad de revisar los decretos de urgencia que estarían atentando en contra de los derechos de los trabajadores. “Son los decretos 014 y 016 sobre negociación colectiva y sobre trabajadores del sector público, aparte de los decretos sobre ley agraria y otros dados por la Confiep. Entonces el presidente Vizcarra demuestra no estar trabajando del lado del pueblo ni de los trabajadores. Por ahí también pasan sus principales errores”, cuestionó.

“No nos podemos resignar a tener un gobierno sin rumbo hasta nuestro Bicentenario como nación. Como trabajadores le pedimos que respete los derechos laborales y que respete los recursos naturales y los procesos de consulta previa, para no generar más conflictos sociales”, concluyó.

José Alfredo Madueño