“Ojalá que no tengamos que rezar para evitar más contagios”

Los casos de coronavirus descienden en el Perú pero paralelamente los gimnasios y salas de juego reabren sus puertas y se reinician los vuelos internacionales.

Alejandro Arteaga

El médico infectólogo Juan Villena conversó con diario UNO. Advirtió que el contagio de la gente que se ha estado cuidando es inexorable y rechazó la versión del gobierno sobre que los contagios no serán tantos. Afirmó que en noviembre se vería el número de contagios con el inicio de la fase 4 de la reactivación y el fin del confinamiento.

-¿Qué ha ocurrido para que descienda el número de casos de coronavirus? ¿El peruano se cuidó mejor o es un comportamiento propio de la pandemia?

–Si nos percatamos, hay un grupo de gente que ha estado saliendo todo este tiempo y otro grupo, mayoritario de gente, que todavía no sale, que se ha estado cuidando bastante bien. Entonces lo que sucedió es que la gente que no se cuidó es la que se infectó todo este tiempo, ahora lo que toca infectarse es a la gente que se cuidó mejor. Cuando la gente que se cuidó salga, si se descuida, se infecta, si se siguen cuidando como hasta ahora no le va a pasar nada.

–El primer ministro Walter Martos dijo hoy (ayer) que en una segunda ola, los contagios no serán tantos. ¿Eso es así?

-Lo que dice el premier no se en que se base, yo señaló que el número de contagios dependerá del cuidado que tenga la gente. Ahora, también es absolutamente cierto que mucha gente se va a infectar a pesar de cuidarse bastante porque en algún momento un pequeño error en su comportamiento, le va a costar la infección.

-La población y algunas autoridades siguen con temor “esperan” que no hayan más contagios

– Es el colmo que tengamos que rezar de pedir a Dios para que no pase nada, en lugar de que la población tome las precauciones. Si seguimos con el comportamiento inadecuado va a haber un rebrote. A fines de noviembre sabremos cual ha sido la respuesta de la población, porque de alguna manera la población está tomando nota, no se si conciencia, de que podría haber un rebrote si sale y no se cuida.

–¿Pero qué ocurre con las personas que en la calle, trabajos, restaurantes, no usan mascarillas, ¿No hay virus?

-Allí hay más de una opción. Una es que ese grupo de personas ya haya tenido la infección, la tuvieron hace más de un mes, o sea ya no tienen virus que transmitir. Entonces los otros que no están infectados ¿Con qué se infectarían si no hay virus?. Esa es una figura que está sucediendo. Un sector de la población que ya se infectó, pasó por la etapa aguda y ahora está con los anticuerpos IGG positivos, ellos no contagian a nadie. Una persona con IGG positivo se junta con die personas y no contagia a nadie.

-Pero puede existir un asintomático

Así es, puede haber un grupo de personas donde alguno esté infectado y que no tenga síntomas, si hay un asintomático en el grupo, empezó la cadena de contagio nuevamente. Cuando salgan 100 que no estén infectados, si uno, dos o tres tienen contacto con gente infectada, facilito se infectan porque no han tenido contacto con el virus. Los que ya tuvieron contacto con el virus ya tienen defensas y probablemente no les pase nada. Entonces si la gente no se cuida se forma una ola gigante, si se cuida, una acequia.

-¿Qué opina de la reapertura de gimnasios, salas de juegos y el desconfinamiento de los domingos?

-Hay situaciones que son inevitables, los negocios no pueden permanecer cerrados pero tenemos que habituarnos al nuevo sistema. Cada empresa tiene una línea de trabajo pero deberá tener una serie de recomendaciones y de acuerdo a ello hacer su protocolo. Por ejemplo el distanciamiento social. Yo tengo mi gimnasio, tengo que ver dónde están las bicicletas fijas, las pesas, etc. Lo que uno le recomienda es que entre persona y persona, por lo menos metro y medio de distancia. Pero no podemos sacarle la vuelta a la norma.

ALGO MÁS

AFORO EN AVIONES. “Los aviones deben tener un espacio o dos espacios intermedios en cada fila de asientos. O una fila en cada uno de los lados, debe tener un menor aforo. Ojo con las pruebas porque algunos laboratorios hacen pruebas de descarte pero sin ninguna garantía, hay muchos falsos positivos, falso negativos y eso la población tiene que saberlo”