Odebrecht habría admitido coimas en otros 7 proyectos

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) emitió ayer una resolución que permite a las empresas extender la suspensión perfecta de labores a los trabajadores hasta el 5 de enero de 2021.

La resolución ministerial indica que la medida se establece por efecto de la prórroga de la Emergencia Sanitaria ante el Covid-19, la cual también había sido ampliada hasta el 6 de diciembre del 2020. Así, se extiende también el perjuicio a los miles de trabajadores afectados por esta medida.

El abogado laboralista Javier Mujica Petit advirtió que con el anuncio del Ejecutivo “se está normalizando el empleo de un mecanismo que era excepcional y extraordinario”. “Hay más de 30 mil solicitudes de suspensión perfecta que afectan a miles de trabajadores y se están aprobando de forma automática, porque la inspección del trabajo (Sunafil) no cuenta con recursos para hacer todas las verificaciones necesarias”, reveló.

En consecuencia, indicó que las solicitudes se estarían aprobando sin verificar si la empresa cumple o no con las condiciones que exige la norma, tales como la imposibilidad de seguir operando, que la empresa acuse pérdidas sustantivas, que se haya agotado la negociación con los sindicatos, y la búsqueda de alternativas menos gravosas, como por ejemplo adelantar vacaciones, modificar turnos o incluso reducir la jornada laboral o salarios. “Pero suspender el pago de remuneraciones es en la práctica como un despido, porque no van a recibir los ingresos que necesitan en el momento de máxima emergencia”, agregó.

“Entonces prolongar esto hasta enero resulta sumamente nocivo. Ahora el gobierno estudia la posibilidad de un bono para los trabajadores afectados, pero en realidad el Estado tendría que evaluar un subsidio a la planilla, porque un bono no soluciona los problemas en un tiempo tan largo”, acusó.

SUSPENDER NO ES REACTIVAR

Mujica también refirió que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) está desbordada por la falta de personal. En consecuencia, consideró, todo quedaría al libre albedrío de los empresarios. Además, señaló que “no pocas empresas que solicitaron suspensión perfecta han recibido préstamos en Reactiva Perú; es decir el Estado, con el dinero de los peruanos, les facilitó recursos para que no se rompa la cadena de pagos pero a los primeros que dejaron de pagar los empresarios fueron a los trabajadores” manifestó.

Al respecto, hay que recordar que Ojo Público reveló que son 5,013 las empresas que recibieron los préstamos del Estado y se acogieron a la suspensión perfecta para separar a sus empleados.

Por otro lado, advirtió que para que la economía se sostenga necesita consumidores, y los principales consumidores son los trabajadores gracias a sus salarios. En esa línea, explicó que cuando se aplica suspensión perfecta de labores, en realidad el Estado está implementando una política que daña la economía de la micro y pequeña empresa.

SIN DERECHOS LABORALES

Mujica también señaló que “durante toda la pandemia el gobierno ha favorecido a las grandes empresas”, pues del monto total del programa Reactiva Perú, las Mypes y Pymes, aunque recibieron un alto porcentaje de préstamos, en términos de recursos fueron las grandes empresas las mayores beneficiadas, ya que con apenas el 3% de préstamos recibieron el 45% de los fondos.

“En la práctica, la suspensión perfecta es peor que un despido, porque cuando te despiden a las 48 horas tienen que pagarte los beneficios sociales, y aquí no. Ahora muchas empresas además de pedir suspensión perfecta a esos mismos trabajadores les aplican ceses colectivos. Entonces es un drama generado por un enfoque abiertamente pro empresarial por parte del gobierno”, enfatizó.

MEDIDAS PRO CONFIEP

Por su parte, el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Gerónimo López, indicó que la medida no resulta sorprendente pues “ya la Confiep se había reunido con el premier Martos para presentarle una agenda laboral, donde plantearon la extensión de la suspensión perfecta, además de que los trabajadores de riesgo no generen cargas laborales, que los jóvenes no tengan derechos laborales, y que se permita a los empresarios prorrogar el pago de CTS y gratificaciones”.

“Y cuando nosotros los trabajadores pedimos reunirnos con el premier, no nos escuchan. Solo con los empresarios tienen las puertas abiertas del gobierno, mientras los trabajadores hemos tenido que afrontar la pandemia con nuestro CTS y AFP”, remarcó.

MARGINAN A SINDICATOS

López denunció que se están produciendo ceses colectivos en empresas que se encuentran volviendo a las actividades comerciales, como las empresas de líneas aéreas. “Han implementado una política de marginación porque solo llaman a los nos sindicalizados mientras que a los trabajadores sindicalizados no los consideran. Y ahí están atentando contra el derecho a la sindicalización que tienen los trabajadores”, afirmó.

El dirigente sostuvo que el gobierno se ha dedicado a implementar políticas que privilegian el capital y arrasan con los derechos laborales, “sin plan alguno para industrializar el país”. “Este gobierno, con el tema de la emergencia sanitaria va prorrogando el estado de emergencia con la finalidad de que nadie salga a reclamar, por temor a un proceso o multa. Y así Vizcarra va a terminar su mandato en estado de emergencia. Y encima nos ha quitado hasta el feriado del 8 de octubre”, cuestionó.

ALGO MÁS

Ante las constantes vulneraciones a los derechos laborales, informó que la CGTP va a organizar y convocar a una jornada nacional de protesta, aunque sin fecha definida por el momento.