Nuevas medidas y nueva normalidad

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti ya está elaborando la lista de los que se vacunarán primero contra el Covid-19 y, según ha adelantado, el personal de salud es la primera prioridad cuando se reciba el primer millón de dosis que servirá para 500 mil inmunizaciones porque son dos dosis por persona. Las que queden, después del personal sanitario se usarán en los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, quienes también están expuestos permanentemente a contraer el virus en razón a la tarea que tienen que realizar a diario.

Hasta allí, todo bien, pero ocurre que hasta ahora el Ministerio de Salud no ha dispuesto los protocolos de bioseguridad que deberán usarse en las próximas campañas electorales. Menudo detalle cuando estamos ad portas de que más de 25 millones de ciudadanos acudan a las urnas para elegir Presidente de la República, nuevos congresistas y también parlamentarios andinos. Demás está recordar que todos esos ciudadanos se movilizarán por diferentes lugares del territorio nacional para llegar a sus locales de votación el próximo 11 de abril.

Pero eso no es el único problema, pues los candidatos también estarán realizando actividades, pues no tienen otra manera de dar a conocer sus planteamientos. Los más jóvenes preferirán las redes sociales para llegar a su público objetivo, pero otros buscarán tomar contacto directo con la población, y ese sí que es un problema al no contar con los protocolos respectivos para las campañas electorales. El Colegio Médico del Perú ha evaluado esta situación y ha llegado a la conclusión de que lo más apropiado sería que las campañas electorales se realicen en forma virtual; mejor dicho no presencial.

Sin embargo, sería bueno que las autoridades del Ministerio de Salud asuman el papel que les corresponde y coordinen con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) los protocolos respectivos para la campaña electoral del próximo 11 de abril, pues de lo contrario se corre el riesgo de que el coronavirus se propague rápidamente entre la población y justo cuando la disposición de camas UCI está copada o casi copada en varios hospitales del Minsa. La compra de vacunas no será suficiente si no protegemos a la población desde varios frentes, sobre todo ahora que ya sabemos que la segunda ola de Covid-19 está en el Perú.