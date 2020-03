No se suspenderá servicio del Metropolitano ni corredores complementarios

El Partido Morado se encuentra en reunión permanente con la finalidad de evaluar las diferentes iniciativas parlamentarias, tales como las que plantean el retiro de parte del dinero de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), anunció el vocero de esta agrupación, Francisco Sagasti.

Manifestó que como una bancada pequeña le interesa conocer las propuestas que planteen cada uno de las iniciativas, por lo que vienen desarrollando una evaluación de los mismos.

“En este momento estamos haciendo un análisis sobre las propuestas y sobre el impacto económico y los beneficios que pudiera tener este tipo de medida y no hemos adoptado una decisión clara, hay varios proyectos, no solo el de Podemos Perú, también hay otros como de Alianza para el Progreso. Hay cinco o seis iniciativas sobre este tema”, afirmó.

Sagasti agregó que como Partido Morado, que no ha presentado una iniciativa similar, es saber a qué tipo de afiliados les tocaría este beneficio y si es que habrá algún tipo de impacto económico al respecto.

“La intención es tener una idea concreta y no responder a la carrera, sino que es entender que hay detrás de estas iniciativas, como ver las consecuencias y eso estamos haciendo y seguimos en discusión, incluso siendo domingo”, refirió.