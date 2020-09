No se puede normalizar la mentira ni la corrupción

Ricardo Milla Toro

El presidente de la República, Martín Vizcarra, ha dado un mensaje minutos después de la 1 de la tarde. Afirmó categóricamente que: «Lo que hay aquí es la traición de alguien de mi entorno cercano». Por lo cual, hizo un mea culpa: «Tengo que pedir disculpas porque una persona del despacho presidencial en quien yo confiaba ha generado esta situación con dichos sin base ni fundamento alguno».

El mandatario se ha desmarcado sobre el contenido de los audios: «No existe ningún delito ni nada ilícito en lo propalado», aseveró. Así mismo se refirió así sobre Karem Roca: «En el fondo de lo dicho y actuado por esta persona se muestran delirantes mentiras que no tienen ningún sustento».

A pesar de ello, el presidente dio un espíritu de allanarse ante la justicia: «Por mi investidura correspondería procesarme después de mi mandato, pero estoy dispuesto a dar las declaraciones que considere la Fiscalía desde ahora». Esto con el fin de desinflar el pedido de vacancia.

Sobre este pedido de retirarlo del cargo, Vizcarra se cuestionó: «¿Quiénes están detrás de este complot? ¿Quién ha querido usar estos argumentos para vacar al presidente sin ser una causal de vacancia?». Más aún, ahondó con una denuncia: «¿Por qué el presidente se ha comunicado con altos mandos militares? Eso es conspiración, señores.»

Hizo unas preguntas que sugerían que habría una movida política desde el Congreso para vacarlo: «¿Quién es Fabio Noriega y a quién responde? ¿Quiénes están detrás de este complot, cuyos hilos parecen conducir al propio presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso?»

Por lo que su mensaje fue claro respecto a su mandato: «Ratifico que no voy a renunciar. Cuando estamos en una pandemia luchando por la salud y la economía, repudio que haya personas que buscan el caos», acotó.

También se informó sobre la renuncia de Miriam Morales y sobre el despido de Karem Roca. De este modo, el presidente da un mensaje de desmarque de su entorno más cercano que, según él, lo habrían traicionado.

Justo hoy se conmemoran 20 años de la presentación de los Vladivideos. ¿Nos hemos librado de ese lastre que dejó la dictadura, a saber: la corrupción campante desde las esferas cercanas del presidente de la República?

Con este mensaje la crisis no termina, porque continúan las dudas sobre si hubo delito o no al concertar todo un plan con su entorno cercano para responder acerca del caso de Ricard ‘Swing’. Lo que hemos escuchado en los audios sería una flagrante obstrucción de la justicia. Para muchos ciudadanos, y parte de la clase política, parece no bastarle con este mensaje donde el presidente Vizcarra ha buscado lavarse las manos. ¿Serán solo chismes lo que se ha escuchado en los audios o será realmente un intento de obstruir la justicia? La verdad tendrá que destaparse con celeridad por el bien del país que se desangra por una pandemia.