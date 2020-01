No perdamos la fe en que si se puede lograr un parlamento decente

PAOLO ALDEA, CANDIDATO DE PERÚ LIBRE #10 POR LIMA

—¿Quién es Paolo Aldea?

—Soy Paolo Aldea y ésta es mi familia. (de derecha a izquierda) mi hermana María, mi hermano Fernando, él es un joven autista y sin duda el más engreído de la familia y a pesar de que nuestro padre nos abandonó a muy corta edad mi madre, trabajó incansablemente y logró sacarnos adelante. Nuestra historia es la historia de miles de familias en este país.

De mi madre aprendí sobre todo la valentía y la honradez; soy abogado y como abogado entendí que las leyes son muy importantes para defender los derechos de los demás. Hoy, he decidido hacer política porque quiero dedicar mi vida a luchar por leyes más justas y que beneficien a las familias que menos tienen. Delante de Dios y delante de mi familia ese es mi compromiso con él Perú.

—¿Por qué quiere ser congresista?

—Por dos cosas; primero, siento indignación; indignación por todo lo que ha ocurrido en el Perú todos estos años. Por los nefastos actores políticos que tuvimos, que han permitido y promovido la institucionalización de la corrupción y han vilipendiado lo que es hacer política. Indignación por ver cómo todos ellos, los padres de la patria, han defraudado la confianza del pueblo peruano, velando por sus intereses y los de las grandes empresas económicas que los han financiado, en desmedro del ciudadano. Indignación por ver cada vez más pobres en un país tan rico. Y por convicción; por convicción y decisión de renovar la clase política; de trabajar por y para los peruanos y peruanas, promoviendo leyes y reglas más justas, con igualdad y equidad de derechos, de oportunidades, de acceso a una mejor calidad de vida.

—¿Cuánto tiempo en lo que respecta a política?

—Primero, yo soy nuevo en este ambiente político. Yo tengo un vida académica formada en las principales universidades en Europa, en Estados Unidos y en el país; soy abogado de profesión, soy uno de los profesores más jóvenes de la Academia de la Magistratura, he formado a magistrados a jueces y fiscales, publicado algunos libros, y bueno, he recibido una invitación de Perú Libre para formar una plancha al congreso y he decidido hacer política porque creo y estoy convencido que si no hacemos política, nosotros lo jóvenes que queremos hacer algo distinto en la vida política, tendríamos que asumir el costo de no hacer política, y el costo de no hacer política en éste país es soportar y permitir que la misma clase política tradicional y corrupta siempre siga decidiendo sobre nuestras vidas y la vida de nuestros hijos.

—¿Tú eres del Partido de Vladimir Cerrón?

—Soy invitado de Perú Libre.

—¿Qué opinión tienes sobre Vladimir Cerrón?

La situación legal de Vladimir Cerrón es la de estar enfrentando actualmente un proceso judicial a la espera de que un tribunal con una sentencia firme demuestre su responsabilidad o establezca su inocencia. Es una situación exenta a mí, y por respeto al Poder Judicial y al señor Vladimir Cerrón, creo que no debemos involucrarnos en una causa pendiente. Hay que dejar a las autoridades competentes.

—¿Tu militancia pasa por dónde?

—Yo soy un político independiente, pero acepté la invitación de Perú Libre porque me identifico, más que con los líderes, con la propuesta de gobierno, con las propuestas que alcanza el partido y esas propuestas pasan sobre todo en un tema económico, el partido impulsa la reforma del modelo económico hacia un modelo económico más justo que no se sustente solamente en el chorreo económico, que ya se demostró no llega a la base de la pirámide, no llega a los más pobres; sino hacia un modelo económico pensado y diseñado en las grandes mayorías de tal suerte que éste país aspire a ser un país más justo.

—¿Tiene Usted antecedentes penales?

—La única vez que enfrente un proceso penal, del cual fui absuelto, fue por las luchas estudiantiles en la universidad por defender el pan que las autoridades universitarias pretendían suprimir de la bandeja del comedor universitario, alguien diría que un pan no significa mucho pero hagamos el cálculo de lo que ello sígnica en una universidad que tiene más de 13 mil comensales diarios, representaba un significativo presupuesto que pretendían arrancarnos.

La reducción de las tasas de matrículas y la lucha contra el acoso a las alumnas fueron las causas nobles que me convirtieron en un luchador social, la lucha por los derechos de los peruanos es y será mi vocación de vida.

Te pido tu apoyo, llegaremos al congreso y te sentirás orgullo de nuestro trabajo.La primera ley que presentaremos ya esta lista, esta ley reforma completamente la Policía Nacional, lograremos un policía del primer mundo, y combatiremos así la inseguridad de todos los días derrama sangre en este país.

—¿Qué significa ser de izquierda?

—Ser de izquierda es luchar incansablemente por un país más justo y con menos desigualdades; y lo aclaro porque hay una guerra iniciada por algunos partidos que con mentira están sembrando el miedo. Que no los engañen con que las propuestas de la izquierda, de Perú Libre o Paolo Aldea son radicales o peligrosas. Las propuestas de izquierda son propuestas justas, pero que no le gusta y le preocupa a aquellos quienes manejan la economía, y velan por sus intereses; por eso es que nos atacan.

No perdamos la fe en que si se puede lograr un parlamento decente, un parlamento donde por primera vez no haya parlamentarios que representen sus propios intereses, los intereses perversos de su partido y los intereses de la empresa y el sector que domina la economía de este país. Soy una persona que lucha y va a luchar incansablemente por un país más justo y con menos desigualdades

—¿Alcanza el año y cuatro meses para lograr todo?

—Dicen que este congreso no hará nada en un año y cuatro meses, mentira. Si podemos conseguir leyes que mejores los sueldo, que empodere a la PNP, que Frene el abuso de las AFP, hay mucho por favor, así que no hay tiempo que perder.

Repito, llegaremos al congreso y te sentirás orgullo de nuestro trabajo

—¿Cuáles son sus propuestas? ¿De llegar al Congreso, qué haría?

—Más allá de las discusiones ideológicas entre izquierda y derecha, que se está volviendo algo marcado en esta campaña electoral, estoy convencido de que el Perú tiene que avanzar a un diálogo respecto a propuestas concretas.

Éste es un parlamento de un año y cuatro meses, un parlamento que, si no tiene la estrategia de reducir comisiones y de fusionar comisiones y de poner temas prioritarios para la población no va a hacer nada, y si este parlamento se entrampa en confrontaciones y en debates ideológicos entre izquierda y derecha no vamos a hacer nada. Debemos poner temas principales en agenda, relativos a: anticorrupción, descentralización, empleo juvenil, seguridad ciudadana, que desaparezca, sin miedo, la inmunidad parlamentaria e impulsar la reforma constitucional.

Entonces, tengo una posición realmente firme en el tema de lucha contra la corrupción; una de las primeras reformas que tiene que hacer el parlamento es cambiar las penas en los delitos de corrupción. Debemos aplicar la proporcionalidad de las penas; estos delitos de cuello blanco le hacen más daño al Perú, le quitan oportunidades, le quitan educación, le quitan salud.

Pongamos las penas más duras para los delitos de corrupción, La legislación debe ser de cadena perpetua y muerte política para todo funcionario y todo servidor público, en todos los niveles de gobierno, que defraude la confianza del estado y del pueblo.

Por otro lado, quiero impulsar una ley vinculada directamente a la seguridad ciudadana; creemos que éste es un problema neurálgico de la población de Lima y del Perú, en este país todo el mundo sale de su casa con la incertidumbre de saber si va volver o no va a volver. La inseguridad ciudadana se ha convertido en la nueva modalidad de terrorismo en este país y nadie está haciendo nada. El gobierno, el Ministerio del Interior y la policía, por ejemplo, ahora que han tenido la gran oportunidad de gobernar sin obstrucción y sin fiscalización no ha impulsado una sola política de gobierno en el tema de seguridad ciudadana.

Por eso, propongo una ley modifica la estructura funcional de la Policía Nacional del Perú, que tiene como componentes, por ejemplo, desaparecer la jerarquía de Suboficiales para que exista una sola jerarquía, la de Oficiales; que prevé espacios de meritocracia y nuevos procedimientos. Necesitamos empoderar y mejorar la Policía; sé que no sería un cambio de hoy para mañana, sino que sería un cambio progresivo que seguro mejoraría los niveles de seguridad.

También propongo la ley que interviene a las universidades no licenciadas, que busca reemplazar a los malos dirigentes por una Comisión Interventora que reforme y mejore su calidad académica. La reforma universitaria no debe parar; pero es deber del Estado, siendo la educación un derecho fundamental, velar y garantizarlo. Actualmente hay más de 170 mil estudiantes que se han visto afectados por la mala gestión de sus autoridades universitarias por lo cual se les ha denegado el licenciamiento por SUNEDU, y esta ley plantea una solución.

Y, dentro de la agenda de reformas importantes, propongo la ley que convoca a referéndum para el cambio de la Constitución. Creo firmemente que el cambio del Perú radica, también, en un cambio de la Constitución que por años ha beneficiado a grupos privilegiados y no en la misma medida al pueblo. Necesitamos un modelo más justo. No estoy diciendo que no haya empresa, no estoy sosteniendo que no haya inversiones, no estoy sosteniendo que hay que desaparecer el sector privado.

El modelo que planteamos tiene que poner las reglas claras y justas a las empresas, a los inversionistas. Ven a invertir a Perú, pero respetando el derecho de cada uno de los trabajadores y peruanos, respetando el medio ambiente, respetando y cumpliendo la ley, no permitiendo que se juegue y se la vulnere libremente y con impunidad. Finalmente, a través de un referéndum, sería el propio pueblo peruano, como máxima voluntad soberana, quien decida si quiere o no un cambio en la Constitución; y esta decisión, sea sí o no, debe ser respetada.

—¿Cuál es tu posición sobre la inmunidad parlamentaria?

—La inmunidad parlamentaria es un tema que obliga a cada uno de los candidatos a adoptar una postura clara y coherente. La inmunidad parlamentaria no es necesaria, y los últimos años en la historia nos dan la razón, porque no existe un solo registro de un uso legal y legítimo de la inmunidad parlamentaria, por el contrario, su uso ha sido para blindajes, negociaciones, impunidad, perversas y vergonzosas.

Necesitamos devolverle la integridad al Congreso de la República y para eso necesitamos también desaparecer definitivamente la inmunidad parlamentaria; la lógica es simple, si un congresista entra para servir al pueblo peruano y no para delinquir en el cargo de parlamentario entonces no necesita el cargo de inmunidad parlamentaria.

—¿Qué acción tomaría frente a la migración masiva venezolana?

—Hay que tomar con pinzas la migración; el Perú por primera vez recibe migrantes en una cantidad a la que no ha estado acostumbrado a hacerlo, pero también tenemos que ver nuestra otra historia, el Perú tiene millones de personas que han ido a buscar un sueño fuera.

Este tema pasa por una política exterior de control de migración; creo que debemos ponerle reglas claras y estrictas a la migración; no se trata de xenofobia, no se trata de una ley que prohíba la migración, porque el mundo es un mundo de integración y globalización, pero si debemos tener la firmeza y la convicción de poner normas y reglas claras y de estricto cumplimiento, de manera que quién entre a casa sea una persona buena, proba, que sepa respetar el orden y convivir con los dueños de casa.

—Recientemente usted tildó de Rosados al Frente Amplio, ¿por qué?

—Frente Amplio ha sido bancada en el último Congreso disuelto

Y su agenda parlamentaria se ha enfocado en asuntos como el matrimonio igualitario, el enfoque de género y la adopción de niño por familia no convencionales. Temas que pese a ser importante no deberían reemplazar la lucha por una verdadera reivindicación social.

—El Perú vive un momento sumergido en la corrupción, en la desigualdad social y en la explotación laboral

—Necesitamos una bancada de izquierda? SÍ; pero de una izquierda con convicción no de una izquierda ligera, un izquierda que priorice una agenda parlamentaria para conseguir cambios estructurales que beneficien a los peruanos que menos tienen, a los pensionistas, a los maestros, a los policías, a los ambulantes.

No engaños al pueblo señor Marca Arana, lo invito públicamente a usted y a los señores del frente amplio a un debate para que el Peru conozca de izquierda que necesita esta país, sugiero como temas de debate el cambio de la constitución y la reivindicación inmediata de derechos laborales y pensionarios.