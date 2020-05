No está prohibido que adultos mayores y embarazadas acudan a mercados

El ministro de Agricul­tura, Jorge Montenegro, aclaró que la disposición para que los adultos ma­yores, niños, embarazadas y personas con efermeda­des crónicas no acudan a mercados no es obligato­ria, sino opcional. Estas personas podrán ingresar, pero se ha sugerido que no vayan a estos centros de abastos.

“Es una recomenda­ción. Estos son lineamien­tos de los cuales se tras­ladan recomendaciones. Una de ellas es evitar en lo posible que personas de la tercera edad, madres em­barazadas no puedan estar en estos lugares. Pero igual es una recomendación”, explicó.

Dijo que las políticas de gobierno respecto de este tema son evaluadas constan­temente y que el fin de esta sugerencia es evitar que la población de riesgo pueda contagiarse en los centros de abasto.

“Se evaluará en el mo­mento: ¿qué pasa con las familias que son dos y son adultos mayores? (Por eso) Estamos haciendo recomen­dación para que las perso­nas que son vulnerables no puedan contraer el virus”, comentó.

Por otro lado, Mon­tenegro señaló que los mercados del país se están adaptando a un nuevo modelo de aten­ción para hacerlo mucho más cotidiano.

Para el Ejecutivo es importante poner aten­ción en este tipo de luga­res porque son los “focos calientes”, según dijo el ministro, en los que se pueden dar contagios.