No es solo el COVID-19

El estado de emergencia debió darse diez días antes, en cuanto apareció el caso cero porque era evidente que el virus ya había sido importado por un viajero de LATAM e iba a empezar a extenderse inexorablemente, como venía sucediendo en otros países, y es de suponer que los epidemiólogos del sistema de salud iban orientando al gobierno sobre el peligro inminente de propagación. Sin embargo, primaron criterios de orden económico y de aparente tranquilidad del mercado.

Finalmente, ya estamos imposibilitados de salir de casa e ir a laborar, pudiendo hacerlo solo quienes trabajan en el sector salud, la adquisición, producción y distribución de alimentos, y productos farmacéuticos, entre otros pocos casos.

Es una medida extremadamente dura pero necesaria, debiendo reconocer también que mucha gente actuó con la mayor irresponsabilidad desde el inicio, desde aquellos que con soberbia supina propalaban el desprecio y la incredulidad más burda, haciendo aparecer el surgimiento del COVID-19 como una conspiración norteamericana para apoderarse del mundo, o una cortina de humo para ocultar sempiternos problemas sociales, hasta aquellos que unas horas antes sensualizaban groseramente el dramático momento en playas, reuniones, juergas, discotecas y polladas, libando del mismo vaso, pese a las múltiples recomendaciones.

EL AISLAMIENTO Y EL HAMBRE

Lamentablemente, ahora la dura medida de orden sanitario, crea otras emergencias sociales y desnuda cruciales problemas de fondo en nuestro país (a diferencia de China, Corea, España, Francia o Italia), como el de la subsistencia, informalidad y precariedad del empleo.

El gobierno ha dispuesto licencia con goce de haber para los trabajadores de los sectores público y privado, y nos parece lo más justo; pero, ¿y los ambulantes, microbuseros, taxistas, mototaxistas, emolienteros, heladeros, salchipaperos, pequeños comerciantes, lustrabotas, canillitas y otros “cachueleros” que paran la olla de sus familias con los veinte o treinta soles que angustiosamente arañan al día? Ellos se han visto condenados al aislamiento y al hambre a partir del lunes.

El gobierno ha referido que dará la ayuda social correspondiente, pero sabemos que no cuenta con el presupuesto, organización y logística idónea para ello. Tal vez lo haga distribuyendo algunos víveres en los diferentes barrios, generando inmensas colas (que serán inevitable fuente de contagio) y desesperación entre los beneficiarios; evidenciando, que no tenemos un Estado preparado para una eventualidad sanitaria como ésta.

Y no se trata de dar ayuda, sino de crear empleo formal y digno para todos, de manera que en una eventualidad como la que hoy nos agobia, todos tengan el mismo derecho a la licencia con goce de haber, y solo padezcan de la restricción a la libertad de tránsito en sus hogares, que ya es bastante.

Nos jactamos de ser una de las mejores economías de Latinoamérica, pero ahora el mundo verá a la mayoría de trabajadores informales sumidos no solo en el encierro sanitario, sino en el hambre y la mendicidad por unos días.

ESTADO DEPENDIENTE

Así como el Estado no ha estado preparado para evitar la llegada del coronavirus, porque somos extremadamente dependientes de la globalización, inversión extranjera y del turismo, y no invertimos en investigación y tecnología que apunten al desarrollo de las ciencias de la salud e industria ligera y pesada para gozar de auténtica soberanía nacional; tampoco está preparado para afrontar esta emergencia con políticas sociales de gran soporte; de allí las dudas y temores iniciales en cerrar las fronteras.

Hay que acatar y apoyar el inevitable estado de emergencia en esta hora dramática, pero que nuestra dolorosa experiencia nos deje la lección de que muchas cosas hay que cambiar en el Perú, pensando en el bienestar de todos los peruanos y no solo el de la Confiep, Alicorp, Capeco, el Grupo Gloria, las empresas mineras, los Roque Benavides, o los propietarios de las grandes moles comerciales que a la primera de abasto dejan en la calle a sus “colaboradores”, como ha ocurrido en las últimas horas con los trabajadores de Cineplanet y algunas cadenas de comida rápida, para no pagarles la obligada licencia con goce de haber. Ya vemos que el COVID19 no es el único virus que afecta la salud física y social del pueblo peruano.

* Antonio Castillo | Abogado